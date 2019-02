Zlín – Středoškoláci, vysokoškoláci i studenti vyšších odborných škol. Ti všichni se v pondělí rozhodli oslavit ve Zlíně Majáles. Bezmála stovka jich úderem čtrnácté hodiny vyrazila z náměstí Míru průvodem do parku před Baťovou vilu.

Mezi nimi i rodinka Úžasňákových. „Není to jednoduché, mám totiž hrozně velké gumáky a je mi v nich docela vedro," přiznala studentka třetího ročníku zlínského Gymnázia Lesní čtvrť Klára Urbanová.

A už se těšila na čerstvě načepované vychlazené pivo. „Bereme to jako čerpací stanici, musíme se na další výkon posilnit," zažertovala.

Pivo už si dopřával i Ondřej Kašpárek coby irský superhrdina Leprikón. „Teď už jsem superhrdina s pivem," smál se zlínský student, který se nejvíc těšil na hudební program. V parku jej zahájil herec, začínající režisér a scenárista Jiří Mádl.

Jako první na hlavním pódiu vystoupily děti ze zlínské univerzitní mateřské školy Qočna s divadelní pohádkou O Šípkové Růžence. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk.

„Zaujalo mě, že princ svou princeznu chvílemi sabotoval, nestál o ni. Však uvidíme za pár let tady na majálesu. To určitě nebude sabotovat vztah s princeznou, ale bude ji nahánět jako příď římského korábu.

Nicméně to byli možná jediní dnešní vystupující, kteří byli menší než já. Pro mě je to dobrý začátek," pobavil dav Jirka Mádl.

Během odpoledne a večera zahrály v parku před Baťovou vilou kapely Come and Play, Seven Seas, Skyline či United Flavour. Do toho odvážlivci bojovali o titul Král Majálesu, a to ve třech disciplínách.

Jednou z nich byl tah na branku. Soutěžící se musel desetkrát otočit kolem pivního sudu, pak vyběhnout, ve zvířecí gumové masce kopnout do balonu a trefit se jím do malé florbalové branky. Na závěr divokého dne pak všechny čekala ještě divočejší noc na afterparty, která se konala ve dvou klubech.