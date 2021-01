„Lázeňské oplatky vždy chtěla dělat moje maminka. A tak se do toho před třiceti let pustila. Já jsem v té době ještě studovala, ale byla jsem jí „po ruce“. Oplatky jsou má srdcová záležitost, i já si dnes tak plním své sny,“ říká jednapadesátiletá majitelka firmy na výrobu oplatků Žaneta Matulová z Luhačovic.

Zmínila, že původně v rodinné firmě která se začala zabývat výrobou lázeňských oplatků, pracovala jen její maminka, tatínek, ona a její budoucí manžel. V současnosti zaměstnává 50 stálých pracovníků a 40 brigádníků z řad studentů.

„Po ukončení vysoké školy jsem tady začala pracovat jako účetní, jak se ale začala firma rozrůstat, maminka zaměstnala účetní a já jsem se začala starat o kvalitu, výrobu a distribuci oplatků. Nechávala mi volnou ruku, jen mi řekla, aby kdybych potřebovala s něčím poradit, přišla. Sama se starala o náš hotel, který naše rodina koupila,“ vysvětlila paní Žaneta.

Právě zde, v srdci Luhačovic, v jejich hotelu Litovel, mají výrobnu oplatků. Několik strojů zde vyrábí téměř šedesátku druhů oplatků, sedm dní v týdnu, deset měsíců v roce.

Jejich příchuť se rodí v hlavě paní Žanety.

„Začalo to, když jsme byli s manželem na krátké dovolené v Itálii. Inspirovala mě čokoládová zmrzlina s kousky višní. Řekla jsem si tenkrát, když to jde u zmrzliny, proč by to nešlo u oplatků? Ne že bych byla jedlík zmrzliny, ale čerpám z ní hodně inspirace, z jejích různých druhů. Také občas nemůžu spát a tak mě v noci některé příchutě napadnou,“ vysvětluje Žaneta, jak se zrodily například čokoládové oplatky s chilli.

„Ty jsou v našem žebříčku oblíbenosti na čtvrté příčce. Nejprodávanější jsou oříškové, pak čokoládové a vanilkové,“ vyjmenovala majitelka firmy. Velkým hitem podle ní jsou nyní dvojoplatky Likérová špička, Harlekýn a Laskonky.

Cesta rodinné firmy za zákazníky nebyla jednoduchá, přesto na tuto dobu má paní Žaneta hezké vzpomínky.

„Maminka koupila karavan a já, manžel a naše tenkrát ještě malé děti, jsme jezdili na poutě, výstavy, veletrhy a další akce, kde jsme oplatky prodávali. Asi deset let. Někdy jsme prodali všechno, někdy nic, ale tak to bylo. A když jsme prodávali z okýnka tady, tak to bylo do ruky a nabízeli jsme jen dva druhy oplatků. Postupně se ale mezitím s objednávkami přidávali majitelé cukráren, obchodů. Dnes máme několik prodejen, jedna z nich je v Čechách,“ přiblížila Žaneta s tím, že dnes dodávají oplatky do celé republiky.

„Rozváží je manžel, toho zase baví ježdění,“ usmála se.

Podle ní je pro jejich firmu zpětnou vazbou i to, když se ozvou lidé, kteří mají zájem o balení oplatků, ale nemohou pro ně přijet.

„Ráda jim oplatky zabalím a pošlu, jen ať se ozvou, třeba na naši emailovou adresu. Je to krásná zpětná vazba, že jim naše oplatky chutnají,“ usmála se Žaneta Matulová.