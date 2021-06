„Měli jsme nějakou rodinnou akci, a protože všichni chlapi v rodině jsou hasiči, tak se tam projednávala nějaká hasičská tématika a já jsem si je dovolila kritizovat. Bylo mi řečeno, že když jsem tak chytrá, tak abych to zkusila sama. Tak jsem si řekla, že půjdu a vstoupila jsem do SDH Zádveřice,“ přiblížila paní Zdenka, jak to vlastně všechno začalo.

Dnes je vedoucí mládeže SDH Zádveřice a společně se svými svěřenci mají za posledních třináct let řadu úspěchů v požárním sportu mládeže.

Zádveřice se také mohou pochlubit tím, že jejich sbor, co se počtu dobrovolných hasičů týká, čítá 115 členů, z toho je rovná sedmdesátka dospělých a patří mezi tři největší v okrese Zlín.

„V našem sboru máme patnáct žen,“ zmínila paní Zdenka.

Připomněla, že se u nich starají o čtyřicet pět mladých hasičů ve věku 6-18 let.

„Pyšní jsme na dorostence Petra Bělíčka, který dostal příležitost v reprezentačním týmu ČR a z Mistrovství světa v požárním sportu 2019 v Rusku přivezl bronzovou medaili,“ podotkla paní Zdenka.

Úspěch zaznamenal tým starších žákyň, který si pod vedením Zdenky Jurčové a trenéra Libora Žambocha mimo jiné vybojoval v národní kvalifikaci účast na hasičské olympiádě v rakouském Villachu v roce 2017.

„Tam jsme získali úplně největší zkušenosti. Bylo to obrovské štěstí. Rok před tím jsme trénovali a jezdili jsme na soustředění reprezentace a tam jsme teprve naučili nejvíc. Současně to byla velká sláva i pro naši obec,“ vzpomínala dlouholetá dobrovolná hasička s tím, že v celkovém pořadí skončily mladé hasičky ze Zádveřic na krásném šestém místě z osmnácti.

Paní Zdenka Jurčová pracuje současně v zádveřské základní škole, kde učí prvňáčky matematiku a prvouku. Původně ale ve škole začínala ve školní družině jako vychovatelka.

„Vždy jsem chtěla být vychovatelka ve školní družině. To jsem ještě jako žačka měla vzor ve své budoucí kolegyni, která v této škole byla 40 let, a já jsem vždy chtěla být jako ona. Nakonec mě ale život odvál jinam. Až když jsem byla na mateřské s dcerou, tak mě maminka „ponoukla“, že bych mohla přece jen pedagogiku dostudovat. A tak jsem se na to dala, nejdříve bakalářské, pak magisterské studium, a nakonec další navazující magisterské studium, abych mohla učit. Takže jsem sedm let studovala při dvou dětech a částečně při zaměstnání, k tomu práce v hasičích. Dodnes nechápu, jak jsem to všechno dohromady dala, ale zvládla jsem to,“ usmála se paní Zdenka.

A co ji na v jejím trénování a přípravě mladých zádveřských hasičů baví nejvíc?

„Na jednu stranu vyhrávat. Vyhráli jsme Zlínskou ligu, vítězné poháry vozíváme z okresních kol, na kraji jsme byli druzí. Když dovezeme pohár, děti si jej půjčují domů nebo ukazují ve škole spolužákům a jsou patřičně hrdé. Druhým aspektem je kamarádství, smysl pro fair play a snaha pomáhat ostatním. To jsou drobné věci, které mě na mé práci velmi těší. Děti do hasiče přichází a odchází. Někdo vydrží celé mladší a starší žáky, jiný jen sezónu, další pár let. Je to různé. Někdo vydrží a někoho to prostě pustí. Ale všechny děti se snažíme vést k úctě k hasičskému sboru i naší obci,“ svěřila se paní Zdenka Jurčová, vedoucí mládeže SDH Zádveřice.