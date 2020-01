Dostala jsem se k myslivosti přes svého nevlastního tatínka Milana Czapáka. Nejprve jsem s ním začala chodit na čekané, krmit zvěř, čistit zásyp, krmelec a postupně jsem zjišťovala, co všechno myslivost obnáší. Bavilo mě to a byl to příjemný pocit a také spousta krásných mysliveckých zážitků. Když začalo období honu, zajímalo mě, jak to vlastně probíhá. Proto jsem byla pozvána na hon jako honec.