Rád jezdím do přírody, je to relax ve volném čase, který si užívám. Se svou přítelkyní Evou a se svým dalším psem, osmiletou yorkshirkou Abbie Gail, která má tyto vycházky velice ráda. S Dennym, když jej mám doma, si společně řeší, kdo je z nich větší šéf, občas to tak u nás vypadá opravdu zajímavě. Přesto jsou to oba mí věrní parťáci.

Zdroj: Archiv psovoda