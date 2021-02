Akordeon ho učaroval již jako dítě v mateřské školce. A protože rodiče v té době ani netušili, na jak těžkou dráhu hudebníka se chce jejich syn vydat, svolili.

„Ze začátku to bylo zajímavé, bydlíme v panelovém domě a měli strach, abychom nerušili sousedy, nakonec si myslím ale zvykli všichni,“ usmál se Martin.

Denně na tento nástroj cvičí šest hodin, k talentu a píli musí mít i dobrou fyzičku, akordeon pro dospělé váží 14 kilo. Podle něj ovládat hru na jeho vysněný hudební nástroj patří mezi ty nejtěžší.

Jeho první krůčky začaly nabírat k úspěchům v devíti letech, kdy se poprvé zúčastnil soutěží ZUŠ vyhlašované MŠMT a vybojoval svůj první velký úspěch, od té doby se mu podařilo získat více než 30 prvenství na mezinárodních soutěžích.

„Asi nejvíc si cením mimořádného vítězství v národním kole soutěže Eurovision Young Musicians,“ usmál se Martin.

Mezi další úspěchy však řadí i čtvrté místo v nejprestižnější akordeonové soutěži světa konané v italském Castelfidardu v roce 2017 a 2. místo na celosvětové soutěži Trophée Mondial 2020, či 1. místa na soutěžích Vivo International Music Competition New Yourk 2020, a Danubia Talents International Music Competition loni.

Nechybí mu ani či absolutní vítězství v ústředních kolech Celostátní soutěže ZUŠ v Pardubicích a Plzni. Jeho talent byl náležitě oceněn i tím, že vystupoval společně s nejznámějšími hudebníky a hudebními tělesy.

Například s Filharmonií Brno nebo s Filharmonií Bohuslava Martinů. Společně vystoupil i s Václavem Hudečkem, Jaroslavem Svěceným či Lubomírem Brabcem. Koncertoval na mnoha hudebních festivalech, například na Mezinárodním hudebním festivalu vážné hudby Dvořákova Praha, Mezinárodním hudebním festivalu a dalších festivalech pořádaných u nás nebo v zahraničí.

Martin také spolupracuje s mladým talentovaným akordeonistou Viktorem Stockerem z Vlašimi, vystupují pod názvem Duo Absoluto. Mají za sebou společná koncertní vystoupení i vítezství na mezinárodních soutěžích.

Hudba přivedla mladého talentovaného akordeonistu také k jeho další velké zálibě a tou je cestování. Martin projel ať již s akordeonem či jen tak, 43 zemí světa.

„Zpočátku se mnou na soutěže cestovali rodiče se sestrou, nyní již cestuji sám,“ zmínil Martin.

S tímto koníčkem se pojí i jeho další záliba a tou je studium jazyků. Vedle angličtiny, němčiny studuje hudebník i norštinu.

„Zajel jsem se tam podívat a tak mě tato země učarovala, že jsem se začal učit norsky,“ svěřil se Martin.

Jeho úspěchy mu tak nabídly opravdu mnoho, přesto mu nevzaly to nejdůležitější. Píli, skromnost a pokoru. Také vděk za to, co vše již od dětství dokázal.

„Chtěl bych poděkovat rodičům, za to, jak mne podporují a pomáhají mi, také svému profesorovi z Pražské konzervatoře Ladislavu Horákovi pod jehož vedením se zdokonaluji. Také napajedelskému donátorovi, který mi pomohl s koupí mého koncertního nástroje (donátor si nepřál zveřejňovat své jméno), starostce Ireně Brabcové a městu Napajedla za jejich podporu,“ poděkoval Martin Kot, mladý talent z Napajedel.