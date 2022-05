Navrátil zabodoval v konkurenci dvanácti barmanů a barmanek z celé republiky - mimo jiné z Prahy, Českého Krumlova, Ostravy či Dolní Moravy.

„Mám velkou radost, byl to pro mě bez nadsázky šok. Moc jsem si přál probojovat se do semifinále, to byla moje hlavní meta. Celkové vítězství jsem nečekal,“ svěřil se Miroslav Navrátil.

V Bistrotéce Valachy od jejího otevření v roce 2018 původně působil jako výčepní piva v restauraci, na svém kontě má i účast ve finále soutěže Mistr výčepní - Pilsner Urquell Master Bartender 2020. Časem ho ale zlákalo barmanství a míchání drinků a před dvěma lety přešel do týmu barmanů.

Právě praktické zkušenosti z Baru 1931, který dává barmanům možnost se vzdělávat v oboru a kreativně se podílet na tvorbě drinků, mu podle jeho slov pomohly k úspěchu. V soutěži zúročil jak znalosti destilátů, tak i umění kombinovat je do výjimečné chuti.

Účastníci dostali za úkol vymyslet pro soutěž drink, jehož základ jim určil los, v Miroslavově případě to byla whisky. Na vymýšlení měl tři dny.

„K whisky jsem přidal hruškovo-mandlový cordial a sekt z vinařství Fabig, který mě zaujal, když jsme nedávno s kolegy z Bistrotéky při každoroční exkurzi navštěvovali moravské vinaře. Věřil jsem si, že je to skvělý drink právě kombinací s vínem, a mou metou bylo dostat se díky němu do semifinále. Cokoli nad to už by byl jen příjemný bonus,“ popisuje Miroslav Navrátil.

Prezentovaný drink porotce skutečně zaujal a zajistil mu postup mezi osm semifinalistů. V dalším kole soutěžící prokazovali zkušenosti při slepé ochutnávce destilátů. Tři nejúspěšnější postoupili do finále, v němž měli během půl hodiny vymyslet drink na bázi fernetu, k němuž měli k dispozici 12 doplňkových surovin.

„Zatímco kolegové hodně experimentovali, já jsem vsadil na jednoduchost a drink postavil pouze na čtyřech ingrediencích – Fernetu Stock, vermutu Sedmero Rosé, Cherry Ximénez a organické limonádě z černého pomeranče,“ dodává Miroslav.

Porota hodnotila nejen chuť a vzhled drinku, ale také chování barmana při jeho přípravě, pohotovost, schopnost komunikovat s hosty a také odborné znalosti. A to vše dohromady zajistilo Miroslavovi vítězství v soutěži.

Drink, s nímž se Miroslav Navrátil probojoval do semifinále, mohou návštěvníci Baru 1931 ochutnat během zlínského filmového festivalu. Bude zařazen v nabídce Filmového drink menu pod názvem Kmotr. Barmani budou navíc filmové drinky servírovat stylově s tematických kostýmech.

Zajímavostí je, že Mirek Navrátil zaznamenal soutěžní úspěch také v roli kouče. Studentka Střední školy gastronomie a obchodu Zlína Michaela Knapová, která se pod jeho vedením při odborné praxi připravovala na soutěž škol v čepování piva, získala v konkurenci 50 studentů skvělé třetí místo.

Autor Anna Kohoutová