Na obrátkové trati mezi Prusinovicemi a Tučapy si v termínu od 6. února do 27. února zazávodilo celkem 297 vytrvalců. Zakladatel a ředitel závodu třiašedesátiletý Ondřej Němec proto musí být s děním kolem letošní Rohálovské desítky spokojený.

Kdy se definitivně rozhodlo, že se letošní Rohálovská desítka poběží virtuálně?

První týden v únoru, když už bylo jasné, že to jinak nepůjde. Přípravy na takový typ závodu jsme začali až týden před spuštěním registrace.

Co přípravy na letošní závod v Prusinovicích obnášely?

Důležité bylo aktualizovat webové stránky a vytvořit funkční systém registrací a výsledků. To připravil Martin Koplík a o administrativu kolem se staral Lukáš Podola.

Kolik lidí se podílelo na přípravě Rohálovské desítky 2021?

Martina Koplíka a Lukáše Podolu jsem doplnil já. Měl jsem na starost zajištění medailí a nášivek, které sponzorsky věnoval Josef Nedbal. Dále jsem rozumně vyznačil trať. V poslední den ,,závodu“ nás bylo celkem 8 pořadatelů.

Jak jste spokojený s účastí 297 běžců?

Nadmíru. Počítal jsem, že se závodu zúčastní 150 běžců. Ale jarní počasí v posledním týdnu v únoru jich přilákalo dvojnásobek.

Co říkáte na výkony vítězů Tomáše Navrátila a Petry Kamínkové?

Tomáš Navrátil se vrací po dlouhodobém zranění. Proto neběžel úplně naplno. Poslední den závodu se to sešlo, že na trati běžel s Petrou Kamínkovou a ta si vylepšila své maximum za poslední tři ročníky v Rohálovské desítce.

Které výkony Vás ještě zaujaly?

Ani ne tak výkony, jako souboje o medailové a nejenom medailové pozice. Tím, že běžci mohli absolvovat víc pokusů, tak pozorně sledovali výkony svých soupeřů. A když je soupeř překonal, tak okamžitě následovala odveta. Proto se na konečné výsledky muselo čekat až do doběhu posledního běžce.

Určitě se kolem letošní desítky v Rohálově najde i spousta dalších zajímavostí?

Poprvé jsem při našem závodu zažil, že se do akce zapojili i Ti, kteří by se jí zřejmě kvůli výkonnosti nikdy nezúčastnili. Tím, že si běželi svoje tempo a 10 kilometrů nakonec uběhli, tak byli v cíli nevýslovně šťastní. Borci z Dřevohostic z týmu DR.A.CY si letos Rohálovskou desítku proběhli třikrát a Bankomat Drac Pavel Dostál nám věnoval nádherný pohár pro vítěze.

Co říkáte na to, že zlínský matador Jiří Prokop jako jediný běžec v historii závodu nevynechal ani jeden ročník Rohálovské desítky?

S Jirkou se znám minimálně 30 let. On jako závodník postupně ve Zlíně převzal od Jana Kvapila funkci organizátora závodů seriálu Běhy Zlín, ve které odvádí neskutečné množství práce. Také si nevzpomínám, že by ho někdy trápilo zranění. Je pořád ve formě a určitě by bylo škoda přerušit v Rohálovské desítce jeho takovou jedinečnou sérii.

Jak se vlastně zrodil nápad pořádat takový závod v obci s 1200 obyvateli, jako jsou Prusinovice?

To jsem jednou večer před osmadvaceti lety ležel v ložnici v posteli. Tenkrát mě napadlo, že mám 35 roků a že na příštích několik desítek let nemám nic v plánu. Proto uspořádám pořádný závod.

Je známo, že mezi vítězi je v Prusinovicích spousta zvučných atletických jmen. Kdo ze známých atletů Váš podnik v minulosti vyhrál?

V začátcích třikrát triumfoval Petr Veselý. Později to byl například Róbert Štefko, Jan Kreisinger, Slovák Marek Vanko, Henryk Szost z Polska, a také afričtí běžci Stephen Tapala, Elischa Kiprotich, Ezekiel Ngimba, Pascal Satwat, nebo Kiprono Silas Too. Mezi ženami bude pravděpodobně nedostižitelná Petra Kamínková, jež u nás vyhrála už čtrnáctkrát. Prvenství braly například i Petra Pastorová, Alena Peterková a Slovenky Andrea Berešová a Danka Janečková.

Kolik vyznavačů silničního běhu se v 28. ročnících Rohálovské desítky už představilo?

V dříve Rohálovské dvacítce a od roku 1998 Rohálovské desítce si u nás zazávodilo 9454 běžců a běžkyň. V rámci Rohálovské desítky si na zkrácených tratích v Prusinovicích zazávodilo i spousta dětí..

V minulosti jste se prusinovický závod snažili zpestřit pozváním nějaké zajímavé osobnosti. Uvažovali jste letos o někom?

V posledních letech jsme vždycky chtěli závod oživit a něčím vylepšit. Proto jsme k nám zvali nějakou známou tvář. Už u nás byli třeba Šárka Kašpárková, Taťána Netoličková-Kocembová, Imrich Bugár, Jiří Sýkora, Karel David, Pavel Srníček, Daniela Bártová, Petr Korbel, Horst Siegl, Jakub Holuša, nebo kreslíř Petr Urban. V roce 2003 závod absolvoval tehdejší premiér Vladimír Špidla. Letos jsme však předem nikoho neoslovili.

Jméno Ondřej Němec je mezi atlety a vytrvalci pojmem. Kdy jste vlastně začal se sportem?

V dětství jsem hrával fotbal. Vážně jsem začal sportovat v sedmnácti letech v roce 1975 v AK Kroměříž u trenéra Oty Šedého. Objevil mě ale kladivář Milan Čajánek, když mě viděl pobíhat na stadionu v Holešově.

Jak se později vyvíjela Vaše kariéra?

Po pěti letech pobytu v Kroměříži jsem přestoupil do VŽKG Ostrava k trenérovi Antonínu Procházkovi. Na severu Moravy jsem strávil osm let. Potom jsem se vrátil na Hanou.

Jakých jste dosáhl největších úspěchů?

Dvakrát jsem se stal mistrem České republiky v maratonu. Na mistrovství ČSFR v maratonu jsem ještě vybojoval jednou druhé a jednou třetí místo. V roce 1996 jsem na mistrovství Evropy v běhu na 100 kilometrů v Cledér ve Francii skončil díky času 6 hodin a 59 minut devátý. Můj osobní maratonský rekord je 2:17:23. Dosáhl jsem ho v dubnu 1985 v hlavním městě KLDR Pchjongjangu. Doposud se tímto výkonem držím ve třetí desítce českých historických tabulek.

Jak se v současném období udržujete v kondici?

Nedávno jsem prodělal Covid - 19 s menším zápalem plic. Proto se do tréninků příliš nehrnu.

Co dalšího sportovního se v nejbližších dnech a týdnech v Prusinovicích chystá?

Martin Koplík s klubem Vesani.cz plánují v dubnu uspořádat virtuální závod horských kol Rohálovská padesátka. To zřejmě bude jediná sportovní akce v první polovině letošního roku v Prusinovicích.

Na co sportovního se momentálně nejvíc těšíte?

V televizi pravidelně sleduji všechny možné sporty. V minulých dvou týdnech jsem se díval na dva díly Světového poháru biatlonistů v Novém Městě na Moravě. Tento týden budu sledovat fotbalovou Fortuna ligu a play off v hokejové Tipsport extralize. Rád se podívám i na tenisové turnaje.

Na co se ještě v roce 2021 těšíte?

Na fotbalové Euro, které bude v červnu a červenci a na Letní olympijské hry v Japonsku, které se budou konat v červenci a srpnu v Tokiu.

Jakou máte představu o příštím ročníku Rohálovské desítky v roce 2022?

Rád bych, kdyby se v příštím roce v únoru život už vrátil do normálu. Ale bojím se, že současná situace tak rychle nezmizí a když se zmírní, tak pořádání závodů bude daleko náročnější. Uvidíme.