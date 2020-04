Zasahoval jsem u spoustu velkých události, různého charakteru. Člověk si říká, že už ho nemůže nic překvapit a ono se ukáže, že může. Během své doby u hasičských sborů jsem se setkal u rozsáhlých požárů například: požár pneumatik UH B, požár chemičky Chropyně, požár budovy 103. ve Svitu, požár čerpací stanice v Čepru u Loukova a mnoho dalších. Z těch specifických vzpomínám třeba na nejdéle trvající zásah požáru muničního skladu ve Vrběticích, čerpání lihu při metanolové aféře, zásahy v rámci afrického moru prasat, anebo nehodu trolejbusu v Otrokovicích, který narazil do sloupu a následně po něm z poloviny vyjel nahoru. Při příjezdu k místu této nehody, jsme již přední část trolejbusu viděli přes tvořící se kolonu a říkali si, jak se tam dostal. O to bylo složitější samotné vyprošťování zraněných a vzpomínám i na řidiče trolejbusu, který měl viditelné zranění na hlavě. Jeho slova směřující k záchranným složkám byla, že chce být vyproštěn bezpodmínečně jako poslední. Teď tady máme rozsáhlou světovou pandemii. Lidé nás potřebují a každý z nás musí být o to více zodpovědný. Můj kolega z HZS Plzeňského kraje a zároveň český reprezentant z našeho závodního týmu mi napsal, že letos máme asi po závodech. Já mu na to odpověděl, že v jednom důležitým závodě se právě nacházíme a věřím, že ho vyhrajeme.