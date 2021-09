„Koňku našli zahrabanou v uhlí ve staré škole. Pak se dala do pořádku a dokonce pomohla. V padesátých letech tu hořela hospoda. Mrzlo, žádný motor ze všech stříkaček nemohl naskočit, voda byla zamrzlá. Jediné, co fungovalo, byla naše koňka. Lidi pumpovali, až požár uhasili,“ připomíná s úsměvem Stanislav Zvončák.

„Máme tu ligu koněk (historické ruční hasičské stříkačky – pozn. redakce) a teď jezdíme s naší stříkačkou po soutěžích. Vyrobená byla v roce 1896, celou jsem ji měl rozdělanou do šroubku, když jsem jí opravoval.

„Tehdy mi ale nejvíce zatrnulo, když za mnou Jarda Šůstek přišel, že po základce nastupuje na faráře. Spoléhal jsem na něj a on udělá toto. Ale vydržel na škole jen dva roky. Pak se vrátil. To byla také nejveselejší zpráva. Dnes vede mládežníky on,“ vzpomíná.

Ze spousty soutěží a turnajů vozí mládežníci nespočet pohárů. Mezi úspěchy počítá Stanislav také to, že si vychoval od malého kluka i svého nástupce.

„Jednu dobu jsem vedl mladší a starší žáky, dorostence i dorostenky. To ještě chtěli, abych trénoval muže. Teď už jsem mládežníky předal mému odchovanci Jardovi Šůstkovi. Stále je sleduju, když je třeba, poradím, zavezu je na závody a tak. Je to takový celoživotní koníček,“ usmívá se.

Mladí újezdští hasiči začali jako jediní jezdit na soutěž hry Plamen. Na základě toho se Stanislav dostal do rady mládeže okresu Zlín, kde působí dodnes.

Na snímku z 26. srpna Stanislav Zvončák, hasič, který deset let vedl mládež a oživil hasičský sport. | Foto: se svolením Stanislav Zvončák

U újezdských hasičů je od roku 1986. Od roku 2001 vedl hasičskou mládež po dobu desíti let. Když nebyl v práci a po týdnu cestování dorazil ze světa, celý víkend se věnoval zase hasičům. Jeho rukama prošla také unikátní ruční stříkačka z roku 1896, kterou kompletně opravil. Stanislav Zvončák nastartoval novou éru hasičského sboru v Újezdu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.