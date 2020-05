Zdroj: archiv Jana Nahodila

S tenisem začal v dětství jako naprostý samouk v Rýmařově.

,,Tenkrát mě svými výkony, bojovností a herním nadšením inspiroval Jan Kodeš. A když jsem ho viděl v televizi v roce 1975 v Davis Cupu při zápase s Tony Rochem, stal se mým vzorem. Po přestěhování z Rýmařova do Vítkova u Opavy jsem za tamní klub hrál meziokresní soutěž. Závodně jsem se tenisu ještě věnoval necelé dvě sezony při studiu v Ostravě, kde jsem si dokonce jednou krátce na kurtech NHKG Ostrava chvíli zahrál i s Ivanem Lendlem. Poté jsem kariéru na několik let přerušil a k tenisu jsem se vrátil až po třicítce. To jsem ale hrával pouze tréninkové zápasy. Zlom nastal po sametové revoluci v roce 1990, kdy jsem začal pro hráče z Valašských Klobouk a okolí organizovat okruh ATP Valašska. Tento seriál s přibývajícím roky nabýval na popularitě a já věřím, že už brzy rozehrajeme jeho 29. ročník. ATP Valašska se v posledních sezonách pravidelně každý rok zúčastňuje 60 až 70 tenistů ze Zlínského, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také ze Slovenska. Zároveň jsem pořadatelem dalšího okruhu a to Senior’s Tour 50 +. V něm hrají tenisoví matadoři nad 50 let z celého Česka a ze Slovenska. V tomto měření sil se konají turnaje u nás, ale i v zahraničí,“ rozpovídal se Nahodil, který v roce 2012 navštívil v Praze finále Davis Cupu, v němž Česko porazilo Španělsko a on se v hledišti setkal s takovými tenisovými osobnostmi jako Ivan Lendl, Jan Kodeš, Tomáš Šmíd, Jana Novotná a Helena Suková.