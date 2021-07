„Nejsem žádný umělec,“ začíná skromně své vyprávění Věra Nejezová.

„Pečení perníčků mám po babičce, která pocházela z Valašska, od Vizovic. Pekla nám klasický vizovický perník, zdobený bíle. Převzala jsem to od ní. U nás bylo zvykem dělat perníčky, bývaly s obrázkem, nejen na Mikuláše. Jako děcko jsem dostávala nazdobené perníčky s dírkou, ty se věšely na stromeček. S jehličím dohromady to krásně vonělo,“ vzpomíná.

„Protože jsem kantorka, dcera je kantorka i snacha učí v mateřské škole, pořádáme každý rok adventní setkání dětí v našem muzeu. Napečeme pro ně perníčky na jídlo, ale také ty s dírkou, které opatříme postaru mašličkami a máme tak ozdoby i na stromeček,“ vysvětluje milá babička, která peče perníčky pětapadesát let. Už od dvaceti.

„Za tu dobu jsem napekla tisíce perníčků, co už jen tady školáci pobaštili v muzeu,“ usmívá se.

„Když přijedou děti z družební školy, zase peču. Když jdou naši prvňáčci do školy, dostanou perníkový klíč k vědění. Peču k různým příležitostem. Ale na zakázku ne. Spíš pro radost a hlavně pro ty děti. Ještě peču, když mají naše obecní spolky na vánočních akcích stánek. Oni si to prodají a mají nějakou korunku na fungování,“ říká cukrářka.

Původní recept má po babičce.

„Ale teď už podle něho nepeču, je velice pracný. Vzpomínám, jak babička šlehávala vajíčka s medem a cukrem nad párou. Mám jednodušší recept od Fanynky Šestákové z vedlejší obce, která byla vyhlášená perníkářka,“ prozrazuje.

„Obdivuju ty mladé holky třeba ze Vsetínského učiliště, jak jemně dokážou perníčky ozdobit. To jsou umělecká díla, na kterých si ale nepochutnáte,“ směje se pekařka.

„Kumšt je práce s polevou, ale někdy i pečení samotné. Těsto vyskočí, myslíte, že je to dobré, ale pak se to scvrkne, musíte vystihnout pravý okamžik, pohlídat si troubu,“ vysvětluje proces výroby.

Sazovická cukrářka dodávala perníčky na výstavy, společně peče na tradiční obecní akci Hanácké právo nazdobené perníkové postavičky, které rozdávají hostům jako pozornost. Mezi největší úspěch patří účast na hromadné výstavě, kterou pořádalo na zámku ve Zlíně Muzeum jihovýchodní Moravy a kde se sjely perníkářky z celého kraje.

„Bylo to v roce 1999 myslím. Pekl se betlém a lidové výjevy, podle básně na téma Jak šli Valaši do betléma, byl tam úryvek – Muzikanty od Brna, veze strejček Kudrna. Takže jsme pekly koně, vůz, muzikanty, kteří hráli na housle i na cimbál. To byl asi největší můj počin,“ uzavírá Věra Nejezová.