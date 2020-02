Jsem řadu let starostou obce Sulimov na Kroměřížsku, pracuji také jako PR specialista Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a na odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Všechno to lze skloubit dohromady díky toleranci a pochopení mých nadřízených a kolegů. A na to mám štěstí. Mám štěstí i v tom, že práce na radnici a nyní na krajském úřadě jsou pro mé starostování výhodou, vhodně se vše doplňuje.

Mohu říci, že kolegové na úřadech mi s prací pro Sulimov pomáhají. Úřední hodiny v obci mám sice jen jeden den v týdnu, ale starostuji prakticky každý den. Z kanceláře na obecním úřadě toho vyřídím jen zlomek, na úřady či za záležitostmi Sulimova je potřeba jezdit. A lidé ze Sulimova také vědí, že se na mě mohou kdykoliv obrátit se svými žádostmi či požadavky. Na dědině si na úřední hodiny zase tak moc nehrajeme.