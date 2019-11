Zákon o silničním provozu ušel velkou cestu. Změnila se povolená rychlost, bezpečnostní prvky, které musíme používat. Stejně tak stavba silnic podléhá daleko přísnějším normám. Co se změnilo k horšímu, jsou ovšem řidiči. Jejich ego má přednost před bezpečností. Na to upozorňuje expert na bezpečnost v dopravě Jan Pechout, bývalý koordinátor BESIP v Ústeckém kraji.

Výcvik. Vozy autoučiliště v Praze z roku 1950. Podle tehdejší zprávy mělo vychovávat ukázněné a spolehlivé jezdce | Foto: ČTK

Který největší rozdíl v bezpečnosti dopravy na silnicích vidíte dnes oproti době předrevoluční?

Za posledních 30 let se rozvíjel stát i celá společnost poměrně rychlým tempem. V oblasti silniční dopravy však tempo bylo mnohem vyšší. Ve výcviku řidičů měly monopol autoškoly Svazarmu, na zařazení do kurzu se čekalo i několik let. Obdobné to bylo i s možností koupit si auto.