Jednatřicetiletá rodačka z Jankovic na Kroměřížsku by v Japonsku ráda vylepšila svoji bilanci z olympiády v Riu, kdy prohrála na úvod turnaje s Kanaďankou Zhang Mo těsně 3:4.

Pár dnů před vrcholnou akcí je velmi pravděpodobné, že se díky postavení na olympijském žebříčku vyhne úvodnímu kolu a zasáhne do bojů až později.

„Olympiáda je velká akce. Určitě bych tam chtěla něco uhrát. Hlavní ale bude, abych měla trochu štěstí při losování a na turnaji nějaký zápas vyhrála. A taky abych předvedla dobrý výkon. Když budu hrát dobře a soupeřka bude lepší, tak i po prohraném zápase může mít člověk dobrý pocit,“ upozorňuje členka francouzského týmu Etival.

Letos si místo v Tokiu zajistila právě díky umístění na žebříčku. Neúspěch na světové i evropské kvalifikaci bere s nadhledem.

„Byla jsem ohledně nominace na olympiádu úplně v pohodě. Rozhodně jsem doma neseděla a netrpělivě čekala na olympijský červnový žebříček. Věděla jsem, že mi to nemůže uniknout, takže žádný stres nebyl. Na olympiádu jsem se mentálně začala připravovat už dávno před evropskou kvalifikací,“ uvedla.

Před pěti lety měla ale na přípravu o poznání více času. „Nebylo tam například mistrovství Evropy, které nám letos vzalo část energie pro přípravu přímo na olympiádu. Před pěti lety to bylo zkrátka klidnější. To ale neznamená, že nejsme dobře připraveni. Já osobně jsem si dala po evropském šampionátu krátkou pauzu a pak jsem začala naplno tvrdě trénovat. Dvoutýdenní intenzivní blok v Havířově a pak ještě budeme mít téměř týden přímo v Tokiu. To bude stačit,“ myslí si.

Někdejší hodonínská hráčka je ráda, že se do havířovského centra podařilo zajistit typ stolu, na kterém se olympijský turnaj bude hrát. „Je to super, že ho máme k dispozici. Ony samozřejmě hlavní stoly v Tokiu budou vypadat jinak, ale bude to stejný typ, který má trochu odlišnou barvu, pro některé typy hráčů i odlišné vlastnosti. Mně se na něm hraje dobře a je to bezesporu výhoda, že na něm můžeme trénovat,“ pronesla.

Na olympijský turnaj se pochopitelně také moc těší. Matelová do dějiště her společně s kolegy Pavlem Širučkem, Lubomírem Jančaříkem a dvojicí trenérů Josefem Plachým a Petrem Nedomou odlétá v pátek 16. července.

Česká reprezentantka stále věří, že budou moci do haly přijít alespoň nějací fanoušci z Japonska, že zápasy nebudou úplně bez lidí. „Byla bych ráda, kdybychom měli alespoň nějakou atmosféru v hale, když už nebudeme moci navštívit jiná sportoviště,“ přeje si.

V Riu de Janeiro v roce 2016 se jí moc líbilo. Podobné zážitky by ráda domů přivezla i nyní.

„Až na výsledek bylo super, jak to v českém týmu klapalo. Viděli jsme hodně jiných sportů a byla to bomba," vzpomíná. V Tokiu se podobných zážitků kvůli koronavirovým omezením zřejmě nedočká. „To mě mrzí. Na druhé straně se budeme soustředit jenom na pinec, nebudou žádné rušivé elementy," ví dobře.

Olympijské hry v Tokiu startují v pátek 23. července a poslední sady medailí se budou rozdávat 7. srpna. O den později bude na programu už jen slavnostní zakončení her.

Stolní tenisté a tenistky budou hrát v pěti soutěžích. Poprvé v historii se kromě dvouher a soutěží družstev bude hrát také smíšená čtyřhra. Čeští zástupci se však kvalifikovali pouze do singlů.

Ty začínají hned druhý den soutěží, tedy 24. července. Vítězku dvouhry žen budeme znát 29. července a vítěze mužské dvouhry pak 30. července.