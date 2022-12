Dělají vám fotbalisté Anglie velkou radost?

Upřímně. My jako Angličané jdeme do každého turnaje s velkýma očima. Je to něco, co možná fanoušci jiných zemí vnímají, ale nechápou. (úsměv) Občas si z nás i kvůli písničce Its coming home dělají srandu. Od roku 2018, kdy bylo mistrovství světa v Rusku, kde jsem se byl podívat, máme velice dobrý tým. Trenéru Southgatovi se po delší době podařilo vytvořit skvělý mančaft. Už jsme nebyli jenom mužstvo individualit a jednotlivců. Najednou jsme si opravdu začali věřit. V roce 2020 přišlo velké zklamání, když jsme prohráli ve finále evropského šampionátu, ale oproti předcházejícím akcím to byl velký pokrok. Pořád to bylo finále. I nyní chceme dojít co nejdál.

Kteří hráči se vám z anglického týmu nejvíce líbí? Kdo mužstvo táhne?

Opět navážu na to, co jsem říkal předtím. Anglie dřív byla tým jednotlivců. Sázela na individuality, jako byli Gerrard, Lampard nebo Scholes. Byla to takzvaná zlatá generace. Byli to výborní fotbalisté, ale nedokázali se semknout a bojovat za národní tým, spíše soutěžili mezi sebou. Tohle změnil až Southgate. Mám pocit, že tam není jeden hráč, na kterém stojí celá hra, ale spíš všichni táhnou za jeden provaz, vystupují jako jeden tým. Kdybych ale měl někoho vyzdvihnout, strašně se mí líbí Jude Bellingham. Je neskutečné, co v devatenácti letech umí. Každý mladý hráč by si z něj měl vzít příklad.

Zdroj: Deník

A co další hráči? Kdo vás ještě v Kataru zaujal?

Pro mě je to strašně zvláštní turnaj. Některé výsledky mě fakt překvapily. Na druhé straně i potěšily. Vidět Německo, jak se hádalo o aut, když jim Lampard v roce 2010 na jejich domácím mistrovství světa dal gól, který byl regulérní, když míč jasně přešel brankovou čáru, ale tehdy nebyl uznán, protože v té době nebyla ještě technologie, jako dnes. Takže vidět Německo ve stejné situaci pro mě bylo velmi příjemné, byla to karma. Právě tohle se v Anglii velice slavilo. Jinak z hráčů mě kromě Bellinghama ještě zaujali Bruno Fernandes, Casimero, Musiala, Richarlison, Rashford, Gvardiol nebo Gakpo.

Pocházíte z Manchesteru. Patříte mezi fanoušky United nebo City?

Celá moje rodina fandí United. Měl jsem to dané od narození. (úsměv) I když United teď moc nedaří, Manchester je stále červený! Jinak klubová rivalita se určitě nepřenáší do národního týmu. Je opravdu nádhera, když fanoušci nosí vlajky Anglie a v ní mají napsané, odkud pochází a komu fandí. Všichni ale táhnou za jeden provaz.

Žije to nyní v Anglii fotbalem víc než mimo šampionát?

Fotbal v Anglii žije pořád. Tam je to jak náboženství, takže si dokážete představit, jak to tam nyní asi vypadá (úsměv) V Anglii je to prostě úplně jiné než jinde ve světě. Řeknu příklad. Notts County je tým, který hraje pátou nejvyšší soutěž a na jeho poslední zápas přišlo16 511 diváků. Tolik lidí nepřijde v Česku ani na největší šlágry první ligy. Někteří lidé tam fakt žijí jenom fotbalem a za svým oblíbeným klubem cestují po celé zemi. Vlakem, autobusem, někdy i pět nebo sedm hodin, jen aby viděli svůj tým.

Jak často se nyní do Anglie dostanete?

Snažím se, co to jde. Lítám tam buď za rodinou nebo kamarády anebo jen na fotbal. (úsměvú

Cítíte se ví Čech nebo Angličan? V čem vidíte největší rozdíly mezi oběma zeměmi?

Určitě Angličan. Mám výhodu v tom, že se dokáži domluvit v obou zemích. Když ale mluvím česky, tak přemýšlím v angličtině. Je to strašně zvláštní pocit. Obě země se mi líbí. Každá má svoje přednosti i nedostatky. Kdybych se měl na něco zaměřit, tak ve Velké Británii jsou daleko větší možnosti než v Česku. Na druhé straně tady si každý člověk může nahlas říct svůj názor a nebude z toho mít žádný problém. Taky je v Česku určitě lepší počasí. (úsměv)

Fotbalista Kristofer Peter Novak pochází z Manchesteru, nyní hraje za Napajedla.Zdroj: se svolením Kristofera Petera Novaka

V krajském přeboru Zlínska hrajete za Napajedla. Jaký je fotbal v Česku?

V Napajedlech jsem od léta a nastupuji v útoku. Největší rozdíl vidím v podpoře státu o sport. V Anglii je to nekompromisní. Tam má Fotbalová asociace dokonce zřízen program Grassroots, který podporuje všechny kraje a jejich týmy. V Česku mi přijde, že některé oddíly nemají takové možnosti ani peníze, aby zaplatily kvalitní trenéry, kteří by se mohli věnovat nejen mládeži. Je mi to hrozně líto, když vidím současný stav českého fotbalu. Třeba v roce 2004 to byl úplný opak toho, co se nyní děje v Anglii.

Samotná hra je ale podobná, ne?

Nejvíc jsem si musel zvyknout a ještě si pořád zvykám na české instrukce, jak od hráčů, tak i od trenéra. Já chápu hru v angličtině a pořád úplně nevím, co a jak mám dělat. Občas je to velice frustrující. Jazykovou bariéru vnímám jako problém. Jinak se mi ale fotbal v Česku líbí. Kluci jsou moc fajn.

Kde prožijete Vánoce a Silvestra?

Vánoce mám rád. Slavit je budu v Česku, ale na Silvestra pojedu domů do Anglie za rodinou. Slavím je tradičně 25. prosince. Čtyřiadvacátého se většinou dívám na filmy nebo hraji s kluky na playstationu a chystáme vše na velký den. Pětadvacátého ráno se utíká dolů, protože Santa Klaus přes noci přivezl dárky. Celý den se pak peče velké krůta, kterou s rodinou při večeři sníme.