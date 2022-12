Bývalý fotbalista Zlína hraje v Saúdské Arábii: Všechno je tu na top úrovni

Do Kataru to má nyní blíž než do rodné Srebrenice. Bosenský fotbalista Mirzad Mehanovič, který v Česku strávil necelé čtyři roky a kromě Zlína nosil i dres Mladé Boleslavi či Jablonce, nyní působí v Saudské Arábii, kam v létě přestoupil.

Bývalý fotbalista Zlína Mirzad Mehanovič nyní působí v Saúdské Arábii, kde hraje druhou ligu za tým Al-Shoalah FC. | Foto: se svolením Mirzada Mehanoviče