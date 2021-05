Čeští sportovní, zvláště ti hokejoví fanoušci jsou plní optimismu. Národní tým v přípravě ani jednou neprohrál, na závěrečném domácím podniku Euro Hockey Tour porazil Finsko, Švédsko i Rusko. „Líbilo se mi to od gólmana až po útok, hráči předváděli kolektivní výkon. Obránci si více věří. Překvapil mě Šulák. V extralize jsem si tolik nevšímal Vitáska, který však hraje výborně. Fantastický je Hronek," chválí Tesařík své následovníky.

„Kluci hráli vážně dobře, byli silní v osobních soubojích, což se v posledních letech ne vždy dařilo. Finy i Švédy jsme navíc přebruslili. Vítězná série je na druhou stranu ošidná, někdy je dobré i prohrát," připomíná devět úspěšných zápasů.

Reprezentační mužstvo během uplynulého měsíce předvedlo solidní výkony. Kvalitu mužstva navíc těsně před odletem do dějiště Mistrovství světa zdůraznili hráči z KHL či NHL. „Velkou sílu máme v gólmanech, kteří nás drží. V dřívějších dobách, kdy jsme získávali tituly, to bylo podpořené právě dobrými výkony brankářů. Je to naše silná stránka," zmiňuje Radim Tesařík jeden z hlavních faktorů potenciálního úspěchu.

Roli brankářské jedničky by měl vykonávat vítěz KHL Šimon Hrubec, záda mu bude krýt Roman Will z Čeljabinsku a liberecká opora Petr Kváča. Domácí ligu zastupuje liberecký Petr Kváča. „Tým to z nich cítí, má podporu, dodává mu to pohodu. Jelikož v zápasech nedostáváme tolik gólů, je to psychická výhoda. Od jejich výkonů se odvíjí hra celého týmu."

„Více si věří také hráči v útoku. Severským mužstvům stačíme, přebruslíme je. Oproti minulým rokům vidíte, že větší část utkání máme pod kontrolou," těší bývalého 35násobného českého reprezentanta, který si však na závěrečné akci nikdy nezahrál.

Podle Radima Tesaříka by mužstvu rovněž mohlo pomoci, že pozornost nebude upřena pouze na jediného muže. „V mančaftu možná není taková hvězda, jako třeba Pastrňák nebo Voráček. Je to hodně týmové, což i tohle může pomoci. Možná se pletu, ale tak to vidím. Nemusíme se spoléhat pouze na první lajnu, rozhodnout můžou všechny čtyři.“

Úvodní zápas v lotyšské Rize Češi odehrají už během zítřejšího odpoledne – od 15.15 hodin vyzvou mužstvo, které v posledním duelu porazilo 4:0. „Může se však stát cokoliv – například prohrát první zápas s Ruskem a poté se už nemusíme do toho dostat. Toto utkání hodně napoví," uvědomuje si Tesařík důležitost vstupu do šampionátu.