„Celý šampionát je o jednom zápase. O čtvrtfinále. Je těžké to odhadovat, samozřejmě bych českému hokeji přál konečně nějaký ten úspěch, ale bude to hodně těžké,“ upozorňuje nejlepší gólman extraligové sezony 2007/2008.

„Zápas rozhodlo to, že jsme měli strašně moc vyloučených a špatná desetiminutovka, ve které nám Švédové vlastně dali čtyři góly. Pak už bylo rozhodnuto,“ ohlédl se Vojtek.

Ke slovům jiných expertů o tom, že hrála pouze Krejčího formace, je trošku zdrženlivý. „Je to taky o tom, co nám soupeř dovolí. Pořád je to základní skupina. Hráči z NHL si navíc musí zvyknout na menší hřiště,“ připomněl.

Závěrem se našla i slova chvály. Jako správný Třinečák z Přerova pochválil výkon obránce Tomáše Kundrátka. Přerovský odchovanec patřil rozhodně k tomu nejlepšímu, co český tým v neděli na ledě nabídl.

„Hrál opravdu dobře. Při prvním gólu Krejčího parádně zavřel mantinel, udrželi jsme proto útočné pásmo. A v přesilovce dostal kotouč mezi nohy, nebylo to ideální na střelu. Přesto z těžkého voleje dal krásný gól. Je super, že přerovský odchovanec je takto vidět na mistrovství světa,“ uzavřel mistr extraligy z roku 2011.