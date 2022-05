„Krytí puku byla vždycky moje silná stránka. Proto to hodně využívám při hře a vytvářím tím volné situace pro spoluhráče,“ vykládá stokilový Hartikainen, který těží i ze svých fyzických parametrů.

Kauza ukrajinské vlajky: Čeští fanoušci si poradili, na zákaz vyzráli důvtipem

Dvaatřicetiletý rodák z Kuopia toužil jako každý střílet góly a rozdávat finální přihrávky. On to i dokáže. Vždycky ale pro něj byla nejdůležitější jiná věc – zůstat co nejdéle u puku. Tuhle vlastnost rozvíjel už jako dítě, když ji piloval na zahradě za barákem.

„Jako malí kluci jsme si často hráli s kamarádem na zahradě. Když jsme byli jen my dva, snažil se mi sebrat puk a já jsem zkoušel všechny možné triky, aby se mu to nepovedlo. Tyhle dovednosti se pak neustále zdokonalovaly,“ líčí.

Zdroj: Youtube

Olympijský vítěz z Pekingu dovedl tuhle činnost k dokonalosti. Snad jen Jaromír Jágr v době své největší slávy v tom byl ještě lepší. „Jágr pro mě nebyl vzorem, nenaučil jsem se vlastní triky tím, že jsem ho sledoval. Ale když jsem v průběhu let viděl jeho zápasy, všiml jsem si, že dělal spoustu věcí velmi podobným způsobem jako já. V tomto ohledu se naše styly podobají," uznává Hartikainen, který narozdíl od Jágra do NHL jen nakoukl. V nejlepší soutěži světa odehrál 52 utkání za Edmonton s bilancí 6+7.

Tak co Sašo, spěcháš na Ukrajinu? Ovečkin to po konci v play-off opět schytává

Finský forvard našel uplatnění v KHL. Když se v roce 2013 vrátil ze zámoří, zakotvil až do letoška v Ufě. Tam po ruské invazi na Ukrajinu předčasně skončil. Ale nenechte se mýlit, Hartikainen umí být i produktivní. V sezoně 2020/2021 vytvořil finský bodový rekord za 28 gólů a 36 přihrávek. V šesti utkáních na šampionátu ve Finsku posbíral čtyři asistence. „Ze zkušenosti vím, že vytváření gólových šancí je prvořadé. Ale na bodech nezáleží. Jsme tu jako tým a chceme uspět,“ dodal Hartikainen odhodlaně.

Cíl je pro Finy jasný a jediný - získat doma mistrovský titul.