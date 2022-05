Zda Češi v prvním kole play-off narazí na Kanadu, či Německo, nebylo podle něj podstatné. „Já myslím, že to bylo jedno. Soupeře si vybírat nemáte. Ve výkonu bych viděl i to, že se v takovém zápase nechcete zranit. Na druhé straně je pravda, že Finové měli dva dny pauzu, kdežto my hráli o hodně s Amerikou. Podobné to měli Slováci proti Dánům, kteří den předtím odehráli famózní zápas s Kanadou. Síly potom asi chyběly,“ odhaduje Vůjtek.