Vydali jste se do zahraničí lyžovat? V tom případě se vám bude hodit následující anglická věta… How much is a one-day ski pass? (Kolik stojí skipas na jeden den?)

A jak se zeptat na rodinnou slevu? Podívejte se na další užitečná slovíčka i fráze.

Další užitečné fráze:

How much is a three-day ski pass?

Kolik stojí třídenní skipas?

Is it valid for all the slopes?

Pro jakou oblast platí?

What time do the cabin lifts stop running?

Do kolika hodin jezdí lanovky?

Is it possible to get a family discount / a group discount?

Je možné získat slevu pro rodinu / pro skupinu?

Užitečná slovíčka:

one-day – jednodenní

three-day – třídenní

to be valid – být platný, platit (pro něco)

a slope – sjezdovka, svah

a cabin lift – lanovka

to stop running- přestat jezdit (zde: o lanovce, vleku)

it is possible – to je možné

to get a discount – získat slevu

a family discount – sleva pro rodinu

a group discount – skupinová sleva

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky