Vidíte na dovolené v zahraničí plakát na koncert, který vás láká. Jak se zeptat na dostupnost lístků? Are there any tickets available for the concert tomorrow? (Jsou ještě lístky na zítřejší koncert?) Jak se zeptat na lístky k sezení či ke stání? Podívejte se na další užitečné fráze.

Další užitečné fráze:

Are there any standing room tickets ?

Máte lístky k stání?

How much is a ticket for a seat?

Kolik stojí lístek k sezení?

Are there any tickets available for the balcony?

Máte nějaké lístky na balkon?

How long will the concert take?

Jak dlouho bude trvat koncert?

Užitečná slovíčka:

a ticket – vstupenka, lístek, jízdenka

standing room – stání

standing room tickets – lístky na stání

a seat – místo k sezení

to be available – být na prodej, být k dostání

a balcony – balkon

How long – jak dlouho

to take – zde: trvat (o čase)

