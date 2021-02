V rozhovoru pro Deník se Klára rozpovídala o tom, co pro ni bylo ve Velké Británii nejtěžší, za jak dlouho začala anglicky i myslet a také prozradila, jaký je podle ní rozdíl mezi Skoty a Angličany.

Když jste odjížděla do Velké Británie, uměla jste už trošku anglicky?

Angličtinu jsem se učila jen klasicky na střední škole, ale nikdy mě to nebavilo. Tento jazyk mě nikdy moc nezajímal a především mi vůbec nešel. Z angličtiny jsem měla trojky a čtyřky.

Ani před cestou jste se nějak více neučila?

Před odjezdem jsem si zaplatila kurz u jedné paní v Kladně, která mě dvakrát týdně doučovala. Ovšem když jsem potom přijela do Británie, zjistila jsem, že mi to bylo na nic.

Jaký byl první kontakt s jazykem přímo ve Velké Británii?

Přijela jsem do Londýna, tam jsem měla na měsíc zajištěné ubytování a také jsem tam měla předplacený kurz pro cizince. Ale tak hrozně moc jsem se bála mluvit, že jsem na něm byla jen jednou. Zjistila jsem, že absolutně nic nevím, popadla mě hrůza a už jsem nepřišla. Takže v Londýně jsem uměla říct jen I´m sorry, když se člověk tlačí v metru. To je všechno. Anglicky jsem se naučila až ve Skotsku, protože jsem prostě musela. Na panství Birkhill house pracoval pouze jeden Čech jménem Martin a i ten se se mnou snažil mluvit anglicky. Jinak jsem kolem sebe měla samé Skoty a musela jsem s nimi komunikovat. Navíc i zde jsem chodila do vedlejšího města na kurz pro cizince.

Po jaké době jste mluvila opravdu dobře?

To je v řádu měsíců. Tak do půl roku. Pokud je člověk v kontaktu pouze s místními lidmi, poslouchá místní rádio i televizi a musí komunikovat jen v angličtině, do půl roku mluví opravdu slušně.

A kdy jste začala v angličtině i přemýšlet?

To trvá déle. Řekla bych tak rok až dva. Přijde to postupně. Velmi mi pomohla anglická televize. Začínala jsem pořady pro děti a animovanými pohádkami. První film, kterému jsem úplně celému rozuměla byl Hledá se Nemo. Ve filmech pro děti mluví srozumitelně, bez přízvuku a hezkou angličtinou. To bych doporučila každému, kdo se chce naučit dobře anglicky, aby se občas v rámci studia podíval na nějakou pohádku. Také jsem četla knihy pro děti, třeba Harryho Pottera.

Jaký je rozdíl třeba ve skotské angličtině a způsobu, jak mluví lidé v Londýně?

To je něco jako v Česku. Jinak mluví lidé na Moravě, v jižních Čechách, v Ostravě. Tady se to také podobně liší, ale výrazné přízvuky vídám spíše u starších lidí. Ve Skotsku se mluví ještě gaelštinou, ale tento jazyk se třeba na školách povinně nevyučuje. Více výrazné je to ve Walesu, kde mají ještě velštinu a ta je velmi rozšířená. Dokonce tam mají v obchodech nápisy anglicky a ve velštině.

Umíte něco gaelštinou?

To neumím. Snad jen „slangevar“, to se používá při přípitku na zdraví.

A lidé? Je rozdíl mezi Skotem a Angličanem?

Dřív jsem si myslela, že mezi nimi moc velký rozdíl není, ale čím jsem tu déle, tím více vidím, že je. Skotové jsou více otevřenější a příjemnější, vstřícnější. Jsou velmi hrdí na svou historii a národ, ale jsou i otevření vůči cizincům. Angličané jsou velmi konzervativní. Přijde mi, že si o sobě myslí, že jsou pořád velké impérium. Rozdílné povahy byly velmi vidět při hlasování o skotské nezávislosti a při referendu o Brexitu.

S jakými se setkáváte reakcemi na to, že jste z Česka?

Občas se mě někdo zeptá, odkud jsem a když řeknu, že z Česka, chtějí vědět odkud konkrétně. Když se jich zeptám, které město v Česku znají, vždy odpoví, že jen Prahu a někteří znají i Brno. Tak odpovídám: 30 minut autem od Prahy.

A jaký je rozdíl mezi Brity obecně a Čechy?

Všeobecně je tam velký rozdíl. Bojím se, že se na Češích velmi podepsal komunismus. Těch čtyřicet let jim změnilo mentalitu. Jsou nedůvěřiví, málo otevření a pořád se něčeho bojí. Celkově jsou i dost negativní a takoví naštvaní až otrávení. Když se zeptáte Brita, jak se má, vždy řekne, že se má dobře, i kdyby to nebyla pravda.

