Ale i tak se mi chce říct. „Co blázníte, vždyť jsou tu lidi.“

Jen citaci vojáka Švejka, kterou v nezapomenutelné roli Rudolfovi Hrušínskému vložil do úst Jaroslav Hašek, bych s dovolením trochu opravila na: „Co blázníte, vždyť jsou tady děti.“

Ty ve Zlíně měly alespoň „kousek sněhu“ na umělém lyžařském svahu s malým dopravním pásem pro ně. Jenomže i tuto malou radost na základě „oznámení“, museli jeho provozovatelé zrušit. Prý kvůli vládním opatřením a ochraně dětí.

Ale ony potřebují vzduch, pohyb, vyvíjet se, učit se, vnímat nové podněty. Děti potřebují být spolu, hrát si. Když je nepustíme do školy, zavřeme do bytových klecí, dáme jim roušku přes pusu, zakážeme jim zpívat, hýbat se, skákat a radovat se alespoň z té trochy, co jim v dnešní nelogické době můžeme nabídnout, tak proč jim to málo brát? Tak trochu mi to připomíná to, že děti jsou v dnešní situaci „živé štíty“ vládních opatření.

Anebo živé štíty pro ty, kterým situace velmi dobře vyhovuje, a kašlou na to, jestli děti mají pohyb na čerstvém vzduchu nebo ne.

„Nechtějí žalovat, ale hlásit to zkrátka musí.“

Zajímalo by mne v tomto případě, jestli ten pravý důvod, který je k tomu vedl, byla skutečně obava z nákazy.