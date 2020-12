Po kostrbatém vstupu do sezony multikulturní kabina opět pod taktovkou zkušeného stratéga dokáže hrát nejen pěkný fotbal, ale v neposlední řadě sbírat i tolik důležité body. Parta okolo zkušeného bojovníka a kapitána Petra Jiráčka našla svou tvář a každý hráč svou roli ve zlínském týmu.

Aktuálně nejlepší formu potvrzuje útočník a zlínský srdcař Tomáš Poznar. Málokterý zlínský fotbalista se po návratu domů dokázal dostat do formy, se kterou s velkou pompou do lukrativnějšího klubu odcházel.

Tomáš je ale světlá výjimka, zraje jako víno. Byl, je a bude výborný fotbalista. Ale úplně nejvíce mu podle všeho pomohla nedávná premiérová nominace do národního mužstva včetně ostrého startu v rámci Ligy národů.

Nyní Poznar srší sebevědomím a především vzbuzuje respekt. Na vlastní kůži to poznala nejen „jeho“ ambiciózní Plzeň, ale i naposledy Karviná. Stačilo mu devět minut, aby ji poslal do kolen a svůj tým naopak nečekaně strmě do horních pater. Pohled na pohárové příčky již není tak nereálný.

Nezbývá než dál s pokorou bojovat a hlavně nezpychnout.

O to ale nemám strach, zkušený trenér Páník nic takového nedovolí.

Ševci, vzhůru dalšímu úspěchu!