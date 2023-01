Ačkoli druhému kolu předcházela vyhrocená kampaň, jakou Česko asi nepamatuje, voliči se vyslovili jasně. Více než tři miliony a tři sta šedesát tisíc hlasů pro Petra Pavla dává nové hlavě státu silný mandát.

Ostatně takový výsledek se v předchozích přímých volbách nepodařil ani Miloši Zemanovi. Rekordní volební účast navíc ukázala, že lidem není jedno, kdo je bude reprezentovat.

Se silným mandátem se ale pojí také velká očekávání, která do Petra Pavla lidé vkládají.

Od sečtení výsledků je na jeho bedrech navíc nelehký úkol: Zakopat pomyslné příkopy, které rozdělují společnost a které v uplynulých týdnech ještě více prohlubovaly předvolební kampaně.

Bylo by však bláhové, myslet si, že je to úkol jen pro prezidenta. Podílet se na tom musíme my všichni. A to dnes a denně, ať už byl náš favorit v prvním či druhém kole voleb kdokoli. Dejme novému prezidentovi šanci, aby mohl být opravdu reprezentantem nás všech, a to nejen formálně.

Poslední týdny byly vypjaté, zakopejme proto nyní válečné sekery a vykročme do těch dalších pěti let společně pravou nohou. Předvolební kampaně už skončily a my tady spolu přece budeme žít i nadále. Bez ohledu na to, koho jsme volili.