Už osmý střet auta s chodcem se letos odehrál na Zlínsku. Stal se tak alarmující položkou ve statistice nehodovosti. Dvaaosmdesátiletou chodkyni, která přecházela po přechodu v centru Napajedel, srazil v sobotu krátce po půl šestou večer sedmasedmdesátiletý řidič citroenu. Seniorku převezli záchranáři s těžkým zraněním do nemocnice.

Osmý sražený chodec od začátku roku. Seniorka na Zlínsku utrpěla těžká zranění | Foto: Policie ZLK

„Tento střet vozidla s chodcem je od začátku roku na Zlínsku už osmý, což je znepokojivé,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková s tím, že sedm z osmi nehod se navíc odehrálo na přechodu pro chodce.

Policie proto chodcům doporučuje, aby byli vidět.

„I když není povinností používat reflexní prvky v obci, může to zachránit zdraví, potažmo život,“ zdůraznila mluvčí. Před vstupem do silnice by chodec měl navázat s řidičem oční kontakt, aby měl jistotu, že jej vidí.