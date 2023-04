Těžká nehoda osobního auta na takzvané “slušovické dálnici“ v katastru obce Veselá na Zlínsku zaměstnala hasiče v neděli 16. dubna. Řidič s fabií čelně narazil do stromu a podle prvních informací zůstal zaklíněný ve voze.

Na "slušovické dálnici" se fabia rozpůlila o strom, řidič se těžce zranil. 16. dubna 2023 | Foto: HZS Zlínského kraje

„Hasiči na místo přijeli téměř shodně se záchrankou a zjistili, že těžce zraněný řidič se již nachází mimo vozidlo. Zdravotníci si jej převzali do péče a my asistovali při jeho transportu do sanitky,“ informoval mluvčí hasičů Adam Fuksa.

Vozidlo bylo poté stabilizováno, hasiči provedli protipožární opatření a zlikvidovali únik provozních kapalin. Na žádost policie byl na místo povolán vyprošťovací automobil, který vrak vyprostil.