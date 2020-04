V uplynulých dnech hlídky Městské policie Zlín i Policie ČR opakovaně zasahovaly v domácnosti 63leté ženy a jejího stejně starého druha. Důvodem byly vždy dlouhodobé partnerské neshody a svoji negativní roli opět sehrál také alkohol. Celá situace pak vygradovala ve středu 22. dubna 2020 dopoledne pokusem o sebevraždu skokem z okna ve 12. poschodí bytového domu. Uvedl to ve své zprávě zástupce Městské policie ve Zlíně Pavel Janík.

Drama na zlínském sídlišti Jižní Svahy ve středu 22. dubna 2020. Nechybělo moc a sebevrah se zřítil z 12.patra | Foto: Deník / David Karola

Násilí, ke kterému docházelo již v minulosti, bylo předmětem oznámení z úterního rána 21. dubna. Strážníci tentokrát zjistili, že podnapilý muž měl své střízlivé družce nadávat těmi nejvulgárnějšími výrazy a několikrát ji měl dokonce udeřit. To ovšem dotyčný popíral a naopak si na místo sám přivolal zdravotnickou záchrannou službu, které tvrdil, že od družky inkasoval tvrdou ránu do oka. Zdravotníci jej proti převezli k odbornému vyšetření do krajské nemocnice.