Kamion sjel ve Zlíně-Malenovicích do příkopu, nehoda omezila provoz

Řidič kamionu uvízl v pondělí v brzkých ranních hodinách se svým vozem ve Zlíně-Malenovicích, kde sjel do příkopu a zabořil se do promočené zeminy. Uvízlý kamion omezil provoz, a to především pro autobusy.

Ve Zlíně-Malenovicích uvízl v pondělí 9. ledna kamion v příkopu. | Foto: HZS ZLK