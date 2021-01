Se zraněními skončil v sobotu 16. ledna kolem půl čtvrté odpoledne v nemocnici řidič osobního automobilu, jenž se svým vozidlem po několikametrovém pádu dopadl na dno hlubokého koryta potoka Kyjovka v Koryčanech v jihozápadní části Chřibů.

Nehoda v Koryčanech - 16. ledna 2020 | Foto: HZSZK

„Jako první na místo dorazili místní dobrovolní hasiči, kteří potvrdili, že vůz havaroval mimo komunikaci do hlubokého koryta potoka a zůstal na boku. Ve voze se nacházel zraněný řidič. Hasiči vyřezali přední okno a řidiče transportovali na páteřové desce do vozu zdravotnické záchranné služby. Ta jej po prvotním ošetření odvezla do nemocnice,“ uvedl Pavel Řezníček.