Dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody mezi motocyklem a osobním vozidlem, k níž došlo 9. září 2021 v 16.00 hodin na světelné křižovatce v Želechovicích nad Dřevnicí.

Nehoda v Želechovicích 9. září 2021. | Foto: Policie ČR

„Řidič motocyklu značky Suzuki pravděpodobně nerespektoval světelný signál na semaforu a vjel do křižovatky ve směru od Vizovic do Zlína. Nedal tak přednost řidiči osobního vozidla Škoda Fabia černé barvy, který jel z centra obce Želechovice nad Dřevnicí a chtěl pokračovat v jízdě rovně. Došlo tak ke střetu obou dopravních prostředků, při němž řidič motocyklu utrpěl těžké zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice,“ popsala mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.