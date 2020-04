Strážníkům se podařilo s 45letým mužem navázat verbální kontakt.

„Během dalšího rozhovoru se k němu přiblížili, chytili jej za ruce a odvedli do bezpečí. Zde se jim dotyčný svěřil, že jej v poslední době všechno rozčiluje, a tak konzumuje alkohol a zneužívá psychotropní látky. Jestli za jeho momentálním psychickým rozpoložením není právě tato skutečnost, nedokázal posoudit. Nicméně hodnota 3,3 promile by jistě neprospěla ani člověku ve skvělé duševní kondici," popsal dramatickou situaci mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

Již v průběhu prováděného zákroku strážníci přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu. Po provedeném lékařském vyšetření tak následoval převoz dotyčného k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice. Muže následně čeká vyšetření v psychiatrické nemocnici.

„Chtěli bychom poděkovat oznamovatelce, která nebyla lhostejná k dalšímu osudu muže v těžké životní situaci a pohotově vytočila linku tísňového volání – 156," uvedl Pavel Janík.

POHOTOVÁ REAKCE ZŘEJMĚ MUŽE ZACHRÁNILA

Na celou situaci upozornila oznamovatelka Jana Fröhlichová na sociální síti facebook ve skupině s názvem „Co mě štve ve Zlíně?".

„Dnes u Čepkova… a co mě štve? Že nikdo z kolemjdoucích nezavolal policii. Jela jsem kolem, ale všichni přecházeli raději na druhý chodník. Nikdo se nezastavil, nikdo nevyndal telefon. Otočila jsem auto, zavolala 156, vrátila se a čekala na policii - přijeli do 5 minut. Mezitím prošlo dalších asi 10 lidí kolem a opět se nikdo ani nepozastavil. To jako vážně lidi? To máte ty roušky i přes oči!?" připsala žena k fotografii, na které situaci zachytila.

„Každý může mít někdy den, kdy už je toho na něho moc a pomyslný pohár přeteče. Nikdo nevíme, jak bychom se zachovali. A pán třeba po čase zjistí, jakou udělal hloupost a bude děkovat, že ho někdo zachránil," napsala pod příspěvek například uživatelka s přezdívkou Jana Jana.

Mnoho uživatelů však neváhalo připsat i odsuzující a zesměšňující komentáře.