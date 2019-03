Tragédie se odehrála v uzavřeném výběhu, kde chovatel nelegálně držel dvě šelmy – samce a samici. Aby bylo možné se do výběhu dostat, museli policisté obě zvířata zastřelit.

Muži už ale nebylo pomoci. Lékař mohl pouze konstatovat smrt.

„Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan.

Doplnil, že zdravotníci mohli muže prohlédnout až poté, co policisté zajistili do výběhu bezpečný přístup.

Policie: Jiná možnost nebyla

Útok šelmy se odehrál kolem sedmé hodiny ráno. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného zásahového systému. Policisté místo neštěstí ohradili páskou, za kterou nikoho nepouštěli.

Prvotní informace, že lvovi se po útoku podařilo z výběhu utéct, se ukázala nepravdivá.

„Tuto informaci můžu vyvrátit. Oba lvi jsou stále v objektu. Policie má situaci pod kontrolou. Občanům nehrozí bezprostřední nebezpečí,“ ubezpečila ráno krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Zasahující policisty na místě posílili členové zásahové jednotky z Brna. Do Zděchova přijeli také pracovníci ZOO Lešná, s nimiž policie konzultovala další postup. Později se z místa ozvaly výstřely.

„Policisté museli oba lvy zastřelit, aby bylo možné dostat se k majiteli,“ vysvětlila poté Lenka Javorková.

Na nutnosti utratit obě zvířata se podle mluvčí policisté dohodli s vedením ZOO Lešná.

„Byl to nejbezpečnější způsob. Jiná možnost nebyla,“ řekla Javorková.

Dokud byl lev sám, byl klidný

Zprávy o útoku lva ve Zděchově rychle zaplnily sociální sítě, kde se objevila také řada dezinformací.

„Přečetl jsem si, že lev utekl, že je zákaz vycházení a podobně. V takovém případě by ale jistě přišlo varování i oficiálně, třeba rozhlasem,“ uvedl na místě jeden ze svědků policejního zásahu Antonín Mareček.

Potvrdil, že slyšel tři výstřely, poté zásahová jednotka vnikla do výběhu.

„Ozvaly se dvě další rány, pak teprve vstoupili dovnitř kriminalisté a zdravotníci,“ popsal Mareček.

Podle místního obyvatele Jaroslava Knebla se dalo očekávat, že jednou může dojít k tragédii.

„Já jsem Michala (chovatel Michal Prášek – pozn. redakce) znal a také jsem mu pomáhal na domě. I toho jeho lva jsem ze začátku krmil, nechal se i poškrábat, ve výběhu byl zabezpečený. Dokud byl lev sám, byl hodný. Ale jak koupil (chovatel) i lvici, už to byla pomalu smečka,“ pověděl Jaroslav Knebl.

Podle něj to mohla být právě mladá lvice, která útočila jako první.

„Možná, že lvi byli spolu a chovatel je chtěl rozdělit. A lvice asi zaútočila. A lev, jak jednou kousne a objeví se krev, tak už útočí dál. Je mi to líto,“ svěřil se Jaroslav Knebl.

Problematický vztah s obcí

Starosta Zděchova Tomáš Kocourek připomněl, že vedení vesnice se dlouhé měsíce marně snažilo s nelegálním chovem lvů něco udělat.

„V srpnu letošního roku by to bylo tři roky. Od začátku to byl problematický vztah, protože majitel se rozhodl pro chov a nereflektoval, že je to v rozporu s několika zákony,“ uvedl Kocourek.

Úřady ale nedokázaly účinně pomoci.

„Řešili jsme se stavebním úřadem, s veterinou, s ombudsmanem, se státním zastupitelstvím, že to cítíme jako obecné ohrožení, protože to bylo nestandardní. A vidíte sami, že se stalo, co se stalo. Myslím, že většina lidí předpokládala, že tento konec může nastat a bohužel nastal. Mrzí mě, že jsme dva a půl roku žili v nejistotě a strachu,“ konstatoval Kocourek.

Doplnil, že na vedení obce je nyní zajistit odvoz zastřelených lvů do kafilerie.

Výběh i chov bez povolení

Chovatel Michal Prášek začal budovat výběh pro lva na pozemku mezi obývanými staveními v létě v roce 2016. V srpnu přivezl prvního lva, tehdy šestiletého Fufiho.

Kotec i s výběhem pro dvousetkilové zvíře postavil bez potřebného povolení. Neměl ani patřičná povolení k chovu zvířete. Krajská veterinární správa vydala zákaz chovu.

Michal Prášek podal odvolání na Ústřední veterinární správu k odvolacím orgánům. Odtud došlo odmítavé stanovisko.

Stavební úřad ve Vsetíně později označil výběh a kotec za černou stavbu a nařídil její odstranění.

V květnu 2017 měli za dozoru úředníků vsetínského stavebního úřadu, Krajské veterinární správy a Policie ČR měli pracovníci Technických služeb města Vsetín provést exekuci – odstranit černou stavbu, oplocený výběh pro lva. Díky přítomnosti lva pochopitelně oplocení nezbourali a odjeli s nepořízenou.

V srpnu roku 2017 chovatel umístil do výběhu dalšího lva, pětiměsíční lvici Ljůvu. V červnu následujícího roku došlo k vážnému incidentu, když Michal Prášek vedl lvici na procházku.

Se zvířetem se střetl projíždějící cyklista. Policisté po pětiměsíčním vyšetřování události shledali, že se nejednalo o trestný čin.