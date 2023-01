„Čtyřiadvacetiletý muž spěchal do školy do Zlína. Před Bohuslavicemi u Zlína nezvládl projet zatáčkou, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do stromu, od něhož se odrazil. Vozidlo zastavil až náraz do dalšího stromu. Řidička dalšího vozidla zavolala zdravotníky, kteří mladého muže převezli na vyšetření do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.