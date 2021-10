Jedná se tak již o 22. oběť tragických dopravních nehod od začátku letošního roku do dnešního dne ve Zlínském kraji. Další člověk, se tak již nevrátí domů, za svou rodinou.

Podle dobře informovaného zdroje se mělo jednat o obyvatele Spytihněvi, otce rodiny. Letos jde již o druhou oběť dopravní nehody v této obci.

Zlínská policie musela od doby nehody po téměř celé dopoledne nechat hlavní tah od Napajedel na Staré Město uzavřít, což způsobilo nemalé komplikace v dopravě.

„Z důvodu vyšetřování vážné dopravní nehody, k níž došlo krátce před šestou hodinou ráno v Napajedlech na Zlínsku, bude po dobu minimálně čtyř hodin uzavřena komunikace I/55 vedoucí ze Spytihněvi do Napajedel,“ informovala krátce po nehodě mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Podle ní šestačtyřicetiletý řidič osobního vozidla KIA CEED při jízdě ve směru od Otrokovic do Spytihněvi přejel z doposud neznámé příčiny do protisměru, kde se střetl s projíždějícím nákladním vozidlem MAN, které řídil devětapadesátiletý řidič.

„Řidič osobního vozidla i přes veškerou péči záchranářů podlehl svému zranění,“ přiblížila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS.

„Poškozené automobily blokovaly obousměrnou komunikaci v blízkosti vjezdu k nákladní bráně do areálu firmy Fatra a.s. Provedli jsme vyproštění zaklíněné osoby s pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Po vyproštění byla osoba předána do péče zdravotníkům. Veškerá snaha přivést zraněnou osobu k životu byla marná a lékař potvrdil úmrtí. Dále jsme provedli protipožární opatření a uniklé provozní kapaliny jsme zasypali sypkou sorpční látkou,“ doplnil za krajské hasiče mluvčí Roman Žemlička.

Na místo události vyjela i posádka ZZS ZK s lékařem.

„Lékař konstatoval na místě, že osoba při nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ doplnil za krajské zdravotní záchranáře mluvčí Jakub Omelka.

Podle policie byla dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla negativní.

„Škodu na vozidlech vyčíslili dopravní policisté předběžně na tři sta tisíc korun,“ doplnila mluvčí Kozumplíková s tím, že veškeré okolnosti a příčina této tragické události jsou v šetření kriminalistů a dopravních policistů.

Co se týká následků dopravních nehod na silnicích Zlínského kraje, patří letošní rok mezi nejtragičtější.

„I když se oproti minulým obdobím snížil počet osob, kteří při dopravních nehodách utrpěly těžká zranění, nelze to považovat za úspěch. Vždyť je teprve 1. října a již zahynulo na silnicích v kraji o jednoho člověka více než za celý loňský rok. A to nás čekají ještě zimní měsíce, snížené dopravní podmínky a také předvánoční období, které se vyznačuje mimo jiné i zvýšeným počtem dopravních nehod,“ varoval krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík. Podle něj by řidiči, když sednou za volant, měli myslet na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

„Lidé se snaží čím dál méně, aby na silnicích přežili,“ varuje odborník na bezpečnost v dopravě.