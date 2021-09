„Řidič vyjížděl ze Štěrkoviště, kde se v tu dobu konal hudební festival a chtěl jet na hlavní silnici. V levotočivé zatáčce ale dostal smyk. Vyjel do travnatého příkopu, vozidlem narazil do betonového propustku, od něhož se odrazil a skončil stát opět na vozovce. Z havárie vyvázl řidič pouze s drobným poraněním, které si nechtěl nechat ošetřit,“ uvedla za policii tisková mluvčí Monika Kozumplíková.

Pod vlivem alkoholu a drog usedl v sobotu do auta jednatřicetiletý řidič vozidla Volkswagen Golf. Svou jízdu nezvládl a kolem půl osmé večer havaroval na silnici u Otrokovic, když v zatáčce dostal smyk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.