Zlínský kraj - Vážnou dopravní nehodu museli ve čtvrtek odpoledne řešit záchranáři nedaleko Holešova. Na silnici do Martinic se tam čelně srazil osobní Fiat 126 s nákladním vozem Liaz, za volantem menšího z aut pak zůstala uvězněna těžce zraněná jednadvacetiletá žena, kterou museli z trosek vozu vyprošťovat hasiči.

Mladou řidičku transportovali záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Olomouci. | Foto: HZS Zlínského kraje

„Byli na místě za pět minut od výjezdu a okamžitě začali vyprošťovat zraněnou mladou ženu. Za pomoci speciálního hydraulického zařízení byly odstraněny dveře a hasiči řidičku vytáhli ven. Ihned ji předali do péče zdravotníků, kteří ji stabilizovali v sanitním voze.

Lékař nevyloučil těžké zranění hlavy a na pomoc si přivolal leteckou záchrannou službu. Po příletu vrtulníku byla řidička zafixována do transportních nosítek, přenesena do stroje a odletěla do nemocnice v Olomouci,“ konstatoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Po dobu zásahu záchranářů byla doprava v místě zcela uzavřena a odkláněna na objízdné trasy. „Úplné uzavření trvalo asi hodinu, a poté se podařilo uvolnit jednu polovinu vozovky. Na místo nehody se sjeli rodinní příslušníci zraněné řidičky, kterým musela být poskytnuta posttraumatická intervenční péče od proškolených hasičů. Velitel zásahu si nakonec vyžádal i výjezd psycholožky HZS Zlínského kraje,“ dodal mluvčí hasičů.