„Osobní vozidlo Volkswagen Passat červené barvy jelo v pravém jízdním pruhu ve směru od centra Zlína do Vizovic. Ve chvíli, kdy projíždělo kolem bytového domu č. p. 3703 na tř. T. Bati, mu vstoupil do cesty chodec – senior, který chtěl přejít čtyřproudovou vozovku z pohledu řidiče zprava doleva, ovšem mimo přechod pro chodce. Řidič už nestihl zareagovat a chodce srazil. Záchranáři ho převezli se zraněním do nemocnice,“ přiblížila za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.