Další lidský život vyhasl na silnicích Zlínska. K tragické dopravní nehodě došlo v pátek, krátce po jedné hodině ráno u obce Držková.

Čtyři mrtví v kraji za čtyři týdny

Za pouhé čtyři týdny tak zemřeli na silnicích ve Zlínském kraji čtyři lidé. Podle informací zlínské policie, narazil třicetiletý muž s osobním vozem značky Volvo do stromu a utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým vzápětí podlehl.

„Řidič jel ve směru od obce Hošťálková do obce Držková. Zřejmě z důvodu vysoké rychlosti přejel v zatáčce na mokré silnici do protisměru a vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Náraz odhodil vozidlo zpět na komunikaci, kde zůstalo stát. Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na sto tisíc korun. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému,“ uvedla za zlínskou policii tisková mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že veškeré okolnosti a příčinu této tragické dopravní nehody prověřují kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Co se týká bilance dopravních nehod, patří letošní prázdninové měsíce k těm nejhorším.

Jen za poslední čtyři týdny, vyhasly na silnicích ve Zlínském kraji čtyři lidské životy. Od začátku letošního roku do konce července zemřelo při dopravních nehodách v kraji celkem 12 osob, 37 bylo vážně zraněno a 666 lidí si z nehod odneslo lehká zranění.

Do pátečního rána však zahynuli při dopravních nehodách další lidé. Od začátku letošního roku se tato tragická bilance navýšila o tři vyhaslé životy, ve Zlínském kraji do konce července zahynulo při dopravních nehodách již 15 osob.

Nejčastější příčina - rychlost

Podle policejních statistik je nejčastější příčinou tragických nehod nepřiměřená rychlost. Na českých silnicích kvůli tomu zahynulo od ledna do konce července při 7305 dopravních nehodách celkem 92 lidí.

Dalším důvodem, který vede k tragédiím na silnicích, patří nesprávné předjíždění. Z tohoto důvodu při 703 nehodách od ledna do konce července zemřelo v Česku celkem třináct lidí.

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří i nedání přednosti v jízdě, kdy při 6143 dopravních nehodách za letošní rok do konce července, zahynulo 39 osob.

Za nejvíc zmařených lidských životů za prvních sedm měsíců v České republice, kdy při 28 856 nehodách zahynulo 77 lidí, stál nesprávný způsob řízení.