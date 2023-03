Opilá řidička, která nabourala jiné auto přímo před zraky strážníků nebo muž, který si dal na benzince pivo a následně usedl za volant. Takové případy ve druhém březnovém týdnu zaměstnaly zlínské strážníky.

Městská policie Zlín. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Nevhodně parkující osobní automobil neunikl v úterý 7. března pozornosti hlídky Městské policie Zlín. "Protože vozidlo parkovalo v úseku, kde je zastavení zakázáno, přistoupili strážníci k zadokumentování z přestupku. Během provádění těchto úkonů však na místo přijel couváním jiný automobil, který do nešťastně zaparkovaného vozu narazil," popsal událost mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

Opilá řidička ve Zlíně nacouvala do druhého auta přímo před zraky strážníků.Zdroj: Městská policie ZlínZa volantem vozu seděla devětačtyřicetiletá žena. "Na první pohled jevila známky předchozí konzumace alkoholických nápojů," poznamenal mluvčí. Podezření hlídky vzápětí potvrdil výsledek orientační zkoušky, prokázal 2,1 promile alkoholu v dechu.

"Vzhledem k tomu, že hodnota přesahující jednu promile v organizmu řidiče obvykle zakládá podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, strážníci ženu omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření republikové policii," uvedl Pavel Janík.

Na "pivaře" za volantem upozornil strážníky svědek

O den později strážníky zaměstnal muž, který si na čerpací stanici vychutnal pivo, načež usedl za volant svého auta. "Oprávněně pohoršený svědek poté kontaktoval hlídku z místního okrsku, která se náhodou nacházela poblíž. Ta vozidlo, které řídil podezřelý, zastavila," sdělil mluvčí.

Naletěl propracovanému divadlu podvodníků. Muž ze Zlínska jim poslal úspory

V tomto případě třiatřicetiletý muž nadýchal přes 0,3 promile alkoholu, čímž se stal podezřelým z přestupku podle zákona o silničním provozu. "Ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta do 20 tisíc korun, zákaz řízení v délce od šesti měsíců do jednoho roku a také připsání sedmi bodů do hodnocení porušení povinností stanovených zákonem," uzavřel Pavel Janík.