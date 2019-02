Bystřička, Podlesí /FOTOGALERIE/ - Smrt třiadvacetileté řidičky si vyžádala páteční vážná nehoda, která se stala krátce před devátou hodinou ranní uBystřičky na Vsetínsku. Její osobní vůz značky Opel Vectra se nedaleko zdejšího domova pro seniory Podlesí střetl snákladním vozem Iveco. Velmi těžká zranění utrpěl také pětadvacetiletý spolujezdec tragicky zesnulé ženy. Zdravotníci jej vkritickém stavu vrtulníkem transportovali do ostravské nemocnice.

Na místě neštěstí zasahovali policisté, hasiči i zdravotníci. „Oznámení o nehodě jsme přijali čtyři minuty před devátou hodinou. Na místo ihned vyrazili obě posádky z Valašského Meziříčí i s lékařem,“ přiblížil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan.

Mladé ženě za volantem osobního vozu už ale nemohli pomoci. „Řidička utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla. Její spolujezdec vyvázl s nehody s těžkým poraněním hlavy a dalších částí těla,“ líčil Olšan. Prvotního ošetření se mu dostalo od lékařky jedné ze zdravotnických posádek. „Projevovali se u něj poruchy vědomí. Lékařka jej proto uvedla do umělého spánku, zajistila dýchací cesty a podala nezbytnou léčbu. Vrtulník jej poté v kritickém stavu převezl na Traumacentrum Fakultní nemocnice v Ostravě,“ doplnil Olšan.

V ostravské nemocnici vedla cesta zraněného rovnou na operační sál. „Pacienta jsme přijali na hale urgentního příjmu, ihned podstoupil operační zákrok a jeho stav je i nadále velmi vážný,“ uvedl mluvčí ostravského zařízení Tomáš Oborný.

Při vysvobozování zraněného spolujezdce ze zdemolovaného vozu vypomáhali zdravotníkům také přivolaná jednotka hasičů z Valašského Meziříčí. „Mimo to jsme se postarali o veškerá nezbytná protipožární opatření. Ve spolupráci s policisty jsme poté z vraku vyprostili také tělo řidičky,“ popsal Štefan Hrtús z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Vážná dopravní nehoda zhruba na tři hodiny zcela uzavřela frekventovaný silniční tah ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Dopravu řídili policisté. „Vytyčili jsme objízdnou trasu přes Bystřičku, Velkou Lhotu a dále Podlesí u Valašského Meziříčí,“ přiblížila vsetínská policejní mluvčí Ludmila Brousilová. Zprůjezdnit celou silnici se opětovně podařilo asi půl hodiny po poledni.

Co bylo příčinou srážky, policisté vyšetřují. Napovědět by měly výpovědi svědků. „Řidička Opelu Vectra totiž z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím nákladním vozem,“ popsala osudný střet Brousilová.

Třiadvacetiletá žena je již druhou letošní obětí dopravních nehod na Vsetínsku. „Od poslední smrtelné havárie přitom neuběhl ani týden. V pondělí odpoledne zahynul čtyřiadvacetiletý muž u Kelče,“ připomněla policejní mluvčí.