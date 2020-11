Kolem půl třetí odpoledne v sobotu 21. listopadu byla přivolána hlídka MP Zlín na náměstí Míru, kde se měla nacházet zmatená dívka. Ačkoliv strážníci na místo dorazili během 5 minut od přijetí oznámení, dotyčná se zde již nenacházela. Do pátrání po dívce, která mohla být v ohrožení zdraví, se hned zapojily další hlídky.

O chvíli později byla jedna z nich úspěšná a dotyčnou zpozorovala na nedalekém nábřeží. Záhy bylo zjištěno, že se jedná o dezorientovanou 20letou ženu ze Zlína, která neměla bundu a třásla se zimou.

Strážníci jí provizorně poskytli izotermickou fólii a dozvěděli se, že po ní lezou „zelení pavouci z elektřiny“.

"Po obdobných sděleních obvykle následuje orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami, a stejně tak tomu bylo i v tomto případě. Zatímco na alkoholtesteru se objevila po dechové zkoušce velká kulatá nula, výsledky druhého testu napověděli předchozí užití amfetaminu," uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

Vzhledem k zmatenému chování mladé ženy byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která si ji převzala k dalšímu vyšetření.

Druhý případ se odehrál ve středu 25. listopadu v noci ve čtvrti U Majáku. Pár minut po jedenácté hodině se na tísňovou linku 156 obrátil tamní obyvatel, kterému bouchala na domovní dveře neznámá žena. Na místo tak zamířila hlídka MP Zlín.

"Strážníci následně zjistili, že se jedná o 39letou ženu z Otrokovic, která se neměla moc do řeči, ani do chůze, a dokonce ani do samostatného setrvání ve vzpřímeném postoji. A není divu, protože analyzátor alkoholu v dechu následně vykázal hodnotu přesahující 4,6 promile! Naděje, že se hlídka dozví, jestli dotyčnou přilákalo světlo a teplo cizího domu nebo touha po sociálním kontaktu, tak zůstala nenaplněna," popsal s úsměvem Pavel Janík.

Strážníci požádali o posouzení zdravotního stavu ženy zdravotnickou záchrannou službu a následně ji převezli k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice.