A i když mu nyní hrozí trest vězení a bude si muset šáhnout hluboko do kapsy, aby uhradil způsobenou škodu, může být rád, že vyvázl jen se zraněním. První pomoc mu totiž poskytl policista, který projížděl okolo místa nehody.

Podle informací zlínské policie, alkoholem posilněný motocyklista při jízdě z Přílep do Lukovečku na Zlínsku nezvládl projet pravotočivou zatáčkou, přejel do protisměru, kde čelně narazil do projíždějícího motorového vozidla značky Kia CEED, které řídila jednačtyřicetiletá žena.

„Motocyklista po srážce upadl nejprve na kapotu vozidla a poté na komunikaci. V tu chvíli kolem projížděl ve svém volnu policista z pohotovostního a eskortního oddělení, který okamžitě zastavil, aby ležícímu muži pomohl. Od řidičky, která naštěstí neutrpěla žádné zranění, zjistil prvotní informace a začal se věnovat záchraně motorkáře, který nekomunikoval a byl zjevně zraněný na několika místech. Po nějaké době začal reagovat na oslovení, policista ho uvedl do stabilizované polohy a ošetřil mu tlakovým obvazem krvácivá zranění na nohou,“ popsala dramatickou situaci za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.

Podle ní na místo nehody záhy dorazili dopravní policisté, kteří, zjistili, že muž před jízdou požil nemalé množství alkoholu. První dechová zkouška vykázala hodnotu 1,66 promile, druhá dechová zkouška potom 1,77 promile alkoholu v dechu. Zraněného motocyklistu převezli záchranáři do nemocnice.

„Celkovou škodu na dopravních prostředcích vyčíslili policisté předběžně na sedmdesát tisíc korun. V evidencích policisté zjistili, že muž měl platný zákaz řízení všech motorových vozidel, přičemž si nepožádal o vrácení řidičského průkazu,“ doplnila Monika Kozumplíková s tím, že nyní hrozí muži za ohrožení pod vlivem návykové látky trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti, v tomto případě další zákaz řízení motorových vozidel.