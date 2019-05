„Hoch je asi metr vysoký, má světlé vlasy a na sobě modré rifle s maskáčovou bundou značky Adidas,“ informoval mluvčí krajských policistů ve Zlíně Petr Jaroš.

Pátrací akce je podle něj zaměřena na okolí obce, včetně přilehlé frekventované silnice I/50 a řeky Olšavy.

„Po chlapci od přijetí oznámení pátralo i v noci více než padesát policistů, desítky hasičů a stovky dobrovolníků z řad občanů. K pátrání byl využit i policejní vrtulník s termovizí, mobilní termovize, psovodi a další policejní složky. Důkladně bylo prohledáno nejen okolí bydliště, ale i místa vzdálená několik kilometrů. Vzhledem k tomu, že nedaleko domu teče řeka, byly prohledány nejen oba břehy, ale i samotná vodní plocha,“ upřesnil Petr Jaroš.

Pátrání podle něj komplikovaly nepříznivé povětrnostní a světelné podmínky. Pátrání po tříletém chlapci proto pokračuje.

Dobrovolníků je dostatek

Policii pomáhají od včerejška malého Ivana hledat i stovky dobrovolníků. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše se nyní zapojí i policejní potápěči a hasiči se člunem.

„V průběhu noci nedošlo k nalezení pohřešovaného chlapce, proto byly na místo povolány další policejní hlídky včetně policejních potápěčů a také hasiči se člunem. Jejich úkolem bude propátrat blízkou řeku a nejbližší okolí toku,” uvedl ve středu ráno Petr Jaroš.

Před devátou hodinou dopoledne dnes starostka Podolí Jana Rýpalová na svém facebookovém profilu informovala, že dobrovolníků je dostatek.

“Děkuji za Vaše nabídky, v této chvíli není potřeba, aby jste do Podolí přijížděli a pomáhali hledat. Policie a hasiči jsou již od časných ranních hodin na místě, je tu také dostatečně množství dobrovolniků. Prohledává se řeka Olšava a pokračuje se v prověřování ostatních verzi jako je únos dítěte. Děkuji ještě jednou všem za Vás zájem. O průběhu hledání Vás budu informovat,“ napsala.

„Děkuji domácím i přespolním za pomoc při hledání malého Ivánka. Bylo propátráno blízké i vzdálenější okolí. Hledali ho policisté, hasiči z Kunovic, později se přidali hasiči ze Slavkova, Veletin a Blatnice a nevím odkud ještě. Vystřídalo se u nás kolem 500 dobrovolníků. Policie prohledávala celou oblast vrtulníkem s termovizí. Chlapce se zatím nepodařilo najít. Pátrání bude pokračovat zítra“ uvedla už v úterý večer.

Povolány další hlídky, potápěči a psovodi

Nadále platí, že jakékoliv informace k pohřešovanému přijmeme na kterékoliv policejní služebně či na lince 158,“ dodal Petr Jaroš.

Ve středu 1. května byly podle něj na místo povolány další policejní hlídky včetně psovodů, policejních potapěčů a také hasičů se člunem.

„Jejich úkolem je propátrat blízkou řeku a nejbližší okolí toku. Nad obcí a okolím bude i dnes létat policejní vrtulník, policisté znovu prohledají zahrady v obci, břehy řeky, okolí vlakové tratě,“ uvedl Petr Jaroš.

K případu se vyjádřil na facebookovém profilu také Czech SAR Team, který je nezávislým spolkem typu SAR (Search and Rescue tzn. pátrání a záchrana), jehož hlavní činností je pátrání po pohřešovaných a ztracených osobách po celé České republice.

"Při pátrání po malém chlapci v obci Podolí se strhla na internetu v některých diskuzích doslova vlna kritiky na složky IZS! Ovšem je důležité si uvědomit několik věcí: Mnoho lidí kritizovalo policii za to, že odeslala dobrovolníky v noci domů. Zde je však potřeba napsat následující, na místě pršelo a byly zhoršené podmínky i viditelnost, tudíž hrozilo zranění dobrovolníků a nebo také jejich ztracení. Mohlo by tedy dojít k situaci, kdy by složky IZS byly zaměstnány nejen pátráním po chlapci ale také pátráním po dobrovolnících! Dále je důležité vědět, že pokud se najednou sjede na místo 500 dobrovolníků je těžké pro složky IZS koordinovat pátrací akci. Mnoho dobrovolníků pátrá na vlastní pěst a nekoordinovaně! Policie, HZS a jednotky sboru dobrovolných hasičů na místě nasadili veškeré možné prostředky pro nalezení chlapce a věřte, že i oni jsou rodiče od dětí a dělají vše pro to, aby chlapce nalezli…" uvedli členové Czech SAR Teamu.