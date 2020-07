Krátce před půlnocí vyjížděli hasiči ze stanice Kroměříž k dopravní nehodě osobního auta a cyklisty. Došlo k ní ve Skašticích na Kroměřížsku.

„Při nehodě se zranil cyklista, kterému hasiči do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytovali předlékařskou první pomoc. Těžce zraněného muže poté záchranáři odvezli do nemocnice,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Řidič po nehodě skončil se svým autem v poli s kukuřicí. Hasiči se postarali o protipožární opatření a odpojili autobaterii. „Také zkontrolovali, jestli z vozu neunikají provozní kapaliny, což se nepotvrdilo,“ poznamenala Javoříková.

Silnice byla v době zásahu složek integrovaného záchranného systému neprůjezdná a hasiči místo nehody osvětlovali. Nehodu vyšetřují policisté.

Hasiči ze Vsetína vyjížděli krátce před jednou hodinou do Malé Bystřice, kde vytahovali muže z místního potoka. „Naložili jej do vanových nosítek a transportovali do sanitního vozu,“ popsala noční výjezd Lucie Javoříková.

Po třetí hodině noční zasahovalo šest jednotek hasičů u rozsáhlého požáru stodoly v Nedašově na Zlínsku. Už v době příjezdu prvních jednotek bylo stavení celé v plamenech. „Hasiči stihli na poslední chvíli zachránit psy nacházející se v těsné blízkosti hořícího objektu. Pak pomocí několika C proudů požár lokalizovali,“ vylíčila mluvčí záchranářů.

S využitím těžké techniky poté hasiči požárem zničenou stodolu rozebrali a dohasili skrytá ohniska. Zjišťování příčin požáru má nyní na starosti vyšetřovatel hasičů.