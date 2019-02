Zlín – Vážná nehoda ochromila v úterý 4. října navečer hlavní tah od Vizovic na Zlín. V příkopu tam skončilo auto s devětačtyři­cetiletým mužem a jeho starší spolujezdkyní. Oba museli hasiči z vozu vyprostit. Zůstali v něm totiž zaklíněni.

Ilustrační fotografie | Foto: Foto: Deník

Hasiči byli u nehody během chvíle. Z jejich stanice to totiž trvalo zhruba dvě minuty. „Okamžitě zajistili vrak auta proti dalšímu pohybu a věnovali se zraněným. Oba je vytáhli přes kufr za pomoci páteřových desek,“ popsal mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Pak oba zraněné předali do rukou zdravotníků, kteří je odvezli do nemocnice.

Vzhledem k tomu, že vrak ohrožoval vodní tok, nechal velitel zásahu povolat na pomoc vyprošťovací vůz ze stanice v Otrokovicích. Policie pak při jeho vytažení z koryta musela řidiče odklánět na objízdnou trasu.