Bez soucitu se zachoval řidič při nehodě ve Zlíně. Poté co při vyjíždění od domu srazil cyklistu, místo aby mu pomohl, zacouval zpět a šel domů. Zraněný cyklista skončil v nemocnici.

Řidič srazil ve Zlíně cyklistu. Místo pomoci, zaparkoval a šel domů | Foto: Policie ZLK

Dopravní nehoda se stala ve středu krátce před šestou odpoledne na třídě T. Bati v místní části Zlín-Prštné.

„Při vyjíždění od domu srazil jednasedmdesátiletý řidič osobního vozidla pětačtyřicetiletého cyklistu, který jel po chodníku. Muž po střetu upadl na komunikaci,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Řidič nejenže neoznámil dopravní nehodu policii, neposkytl cyklistovi ani první pomoc. Navíc zacouval zpátky na parkovací místo a odešel do domu. Přivolaní záchranáři převezli sraženého muže se zraněním do nemocnice.

Dechová zkouška u cyklisty ukázala hodnotu 0,46 promile alkoholu.

V Napajedlech srazil na přechodu školačku. Hledá ho policie

Dopravní policisté poté našli řidiče vozidla.

„Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 0,91 promile alkoholu. Řidič ovšem policistům tvrdil, že pil až po dopravní nehodě. Jaká je skutečnost, ukáže až lékařské vyšetření, kterému se podrobil,“ dodala Kozumplíková.

Řidičovo jednání bylo v rozporu se zákonem. A to ve více ohledech. Opustil místo nehody před příjezdem policie, přemístil vozidlo, aniž by to nutně vyžadovala dopravní situace, neoznámil, že se nehoda stala, a nezdržel se požití alkoholu do příjezdu policie.

Cyklista má také co vysvětlovat. Zejména to, že jel v rozporu se zákonem po chodníku.