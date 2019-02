Rusko /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Letecké neštěstí hokejového týmu Lokomotiv Jaroslavl nepřežili tři čeští reprezentanti Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček. Jsou na seznamu obětí, který zveřejnila ruská média. Podle nich havárii letounu, který byl na cestě do Minsku k utkání KHL, přežil ze 45 osob na palubě jeden člen posádky a rovněž ruský útočník Alexandr Galimov.

Letoun Jak-42 havaroval po startu z letiště Tunošna u Jaroslavle asi 200 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Podle agentury Interfax se letadlo naklonilo na levou stranu a spadlo asi 500 metrů od ranveje. Podle očitých svědků z letounů zbyla „hromada ohořelého železa“. Ruská média zatím neinformovala o jménech hokejistů, kteří byli na palubě.

Charterový letoun s týmem mířil ke svému úvodnímu zápasu nové sezony KHL do běloruského Minsku.

"Podle mých informací tam všichni tři čeští hráči byli a jsou po smrti," řekl Deníku Vladimír Vůjtek ml., agent Josefa Vašíčka.

Seznam obětí z hokejového týmu KHL Lokomotiv Jaroslavl, se kterým se dnes zřítil letoun Jak-42:



Liv Stefan Švédsko brankář 30 let

Vjuchin Alexandr Rusko brankář 38 let

Anikejenko Vitalij Rusko obránce 24 let

Balandin Michail Rusko obránce 31 let

Dietrich Robert Německo obránce 25 let

Kalimulin Marat Rusko obránce 23 let

Rachůnek Karel ČR obránce 32 let

Skrastinš Kárlis Lotyšsko obránce 37 let

Trachanov Pavel Rusko obránce 33 let

Uryčev Jurij Rusko obránce 20 let

Čurilov Gennadij Rusko útočník 24 let

Demitra Pavol Slovensko útočník 36 let

Jarčuk Arťom Rusko útočník 21 let

Kaljanin Alexnadr Rusko útočník 23 let

Kirjuchin Andrej Rusko útočník 24 let

Kljukin Nikita Rusko útočník 21 let

Marek Jan ČR útočník 31 let

Ostapčuk Sergej Rusko útočník 21 let

Sobčenko Daniil Rusko útočník 20 let

Tkačenko Ivan Rusko útočník 31 let

Vašíček Josef ČR útočník 30 let

Vasjunov Alexandr Rusko útočník 23 let

Romanovskij Alexandr Rusko útočník 24 let

Jerdakov Daniil Rusko útočník 22 let

McCrimmon Brad Kanada trenér 52 let zdroj: http://yarland.ru/news/11579.html

Zatímco Rachůnek a Vašíček působili v Lokomotivu již v předešlé sezoně, Marek přišel do ambiciózního klubu před začátkem sezony. Všichni tři mají ve sbírce zlaté medaile ze světových šampionátů a v KHL či ruské superlize působí již řadu let. Rachůnek a Vašíček mají za sebou i angažmá v NHL.

V klubu, který v minulosti trénoval Vladimír Vůjtek a dovedl jej i k výhře v soutěži, působí i slovenský útočník Pavol Demitra. V uplynulé sezoně skončila Jaroslavl třetí poté, co v semifinále play off znovu pod vedením Vůjtka prohrála s Atlantem Mityšči. Po českém kouči převzal mužstvo Kanaďan Brad McCrimmon.

Nový ročník soutěže mezitím odstartoval soubojem mezi Ufou a Atlantem Mytišči, který v průběhu první třetiny přerušil šéf KHL Alexandr Medveděv oznámením tragické události, po níž následovala minuta ticha. Šokovaní hráči zamířili do kabin a tam se oba kluby rozhodly v zápase nepokračovat.